Windtre down, problemi di connessione in tutta Italia

I disservizi fanno riferimento sia alla telefonia fissa che a quella mobile. Il picco è stato tra le 23.30 e la mezzanotte ma anche nella mattinata del 30 aprile diversi utenti segnalano di non poter navigare in rete né poter effetuare chiamate

#windtredown. L’hashtag col passare delle ore entra in trending topic su Twitter. Diversi utenti, già da ieri sera, segnalano disservizi sulla rete WINDTRE sia fissa sia da mobile. Sul sito downdetector è possibile notare come il picco del disservizio, sulla base delle segnalazioni, sia stato tra le 23.20 e la mezzanotte, e un altro, seppur di dimensioni ridotte, verso le 9 di questa mattina.

Segnalazioni di disservizio

In questi minuti c’è chi si lamenta di non poter né effettuare telefonate né navigare. Altri, più fortunati, hanno invece accesso alla Rete anche se le chiamate restano off limits. Sul profilo ufficiale di WINDTRE al momento non c’è nessun comunicato ufficiale. Non resta che aspettare.