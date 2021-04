Torna il Tamagotchi, avrà la fotocamera e potrà ordinare d’asporto

Vecchio aspetto e nuove funzioni per il gioco diventato popolarissimo negli anni '90. Già in pre-ordine negli Usa al prezzo di 59,99 dollari

Quando uscì, sul finire del 1996, fu una piccola rivoluziona. Una embrionale intelligenza artificiale in grado di reagire e rispondere agli impulsi e alle cure del proprietario, proprio come se fosse un vero animale da compagnia. Il tamagotchi, uno dei giochi più significativi degli anni ’90, torna nel 2021 in una veste rinnovato: a colori, con la fotocamera e calato nella realtà attuale.

Il vecchio caro ovetto

L’aspetto esterno è lo stesso delle origini, Un ovetto con un piccolo schermo rettangolare al centro e tre pulsanti per i comandi. Anche lo scopo del gioco non è cambiato: bisogna accudire il Tamagotchi, assecondarlo in tutte le sue necessità, nutrirlo e coccolarlo, farlo giocare e mandarlo a dormire, per permettergli di vivere in salute il più a lungo possibile.

Nuove funzioni di gioco

A cambiare sono alcune funzionalità. Intanto la fotocamera interna che permette al proprietario di costruirsi un album di famiglia con il suo animaletto attraverso dei selfie che li ritrarranno insieme. Poi l’altra grande novità con il passaggio al colore. Quindi l’ultima novità figlia della gig-economy: oltre a “cucinare” il cibo per il Tamagotchi, lo si potrà ordinare comodamente “da casa”. Inoltre si potranno svolgere della attività col proprio animaletto virtuale, come cucinare e disegnare con lui, e lo si potrà far incontrare con un suo simile connettendo il proprio Tamagotchi con quello di un amico attraverso un codice, senza bisogno di collegarsi alla rete Wi-Fi.

Negli Usa in pre-ordine

Il nuovo giocattolo di Bandai, destinato a intercettare una platea di nostalgici (ricordate l’effetto Pokemon-Go?) e di nuovi piccoli fan, è già in pre-ordine negli Stati Uniti a un prezzo di 59,99 dollari e arriverà a luglio. Non si tratta del primo tentativo di rilancio dell’azienda produttrice, che già nel 2017 aveva proposto una nuova versione aggiornata del popolare gioco.