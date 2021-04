Nuove tv, smartphone, elettrodomestici: ecco tutte le novità TCL

La quota di mercato di TCL TV, spiegano dalla casa madre, in base al volume delle vendite è tra le prime tre a livello globale nel 2020 (tra le prime due sulle TV LCD) mentre in Europa il numero di pezzi venduti è aumentato del 66 per cento su base annua. Le novità di quest’anno sono principalmente tre e riguardano l’introduzione delle nuove linee della famiglia C: la serie C72, C72+ e C82. Il C72 è un televisore QLED 4K con Android Tv; il C72+ è un televisore con motion clarity a 100Hz e Android TV ed è particolarmente adatto per la visione di immagini in movimento, film, eventi sportivi. Sono tutti dotati di tecnologia Quantum Dot all’avanguardia che mette in risalto sfumature e gradazioni di colore, con le immagini sullo schermo che, promettono, sono più nitide e “cinematografiche”. La serie C82, inoltre, è dotata anche della tecnologia proprietaria a Mini-LED e vanta una grande luminosità grazie appunto alla presenza di migliaia di Mini-LED, che valorizzano le aree più scure e donano maggiore precisione alle immagini. Tra le novità anche l’arrivo di Game Master (su C72) e Game Master Pro (su C72+ e C82) che promettono ai gamer latenza più bassa e migliori prestazioni con un refresh rate più veloce. Infine, lato audio gli speaker sono firmati ONKYO e consentono un'esperienza sonora Dolby Atmos realistica. Tutti i nuovi televisori sono dotati di sistema operativo Android 11 e sono compatibili con Google Assistant e Alexa, dando la possibilità agli utenti di interagire con la voce con il televisore.

TCL aggiorna la propria linea di prodotti per l’Europa introducendo nuovi televisori Mini-LED e QLED, soundbar, tre nuovi smartphone e altri elettrodomestici intelligenti. Un lancio che troverà il suo culmine in vista degli Europei 2021, momento chiave per i consumatori di tutto il mondo, con campagne pubblicitarie, social e anche una speciale challenge ambientata su Fortnite. Quello che caratterizza la maggior parte dei prodotti è la tecnologia del display intelligente e grandioso, la Display Greatness, già introdotta nel 2020. Ma entriamo nel dettaglio dei prodotti. .

I nuovi smartphone

Lato smartphone (avevamo testato lo scorso anno il modello 10 Pro e il modello 10 5G) TCL ha introdotto tre nuovi dispositivi: il TCL 20 Pro 5G, il TCL 20L+ (fratello minore di TCL 20 Pro) e il più conveniente TCL 20L. Ancora una volta TCL punta molto sul display, con tecnologia NXTVISION che ottimizza la visualizzazione in tempo reale con colori più vivi, dettagli più nitidi, contrasti profondi e un elevato livello di protezione degli occhi che riduce l’affaticamento dovuto alla luce blu. Il modello di punta è il TCL 20 Pro 5G, “progettato - spiegano - per i consumatori che cercano caratteristiche avanzate e prestazioni stupefacenti”: ha un display da 6,67 pollici AMOLED curvo, quattro fotocamere posteriori con sensore principale Sony IMX, stabilizzazione ottica dell’immagine e funzionalità Backlight Selfie per bilanciare le immagini in modo da migliorarne la luce. TCL 20+ ha invece una caratteristica unica: è il primo telefono dotato di tecnologia Circular Polarization Display che permette di vedere il display, con colori naturali, anche indossando occhiali da sole. Infine TCL 20L: si tratta di uno smartphone dal prezzo conveniente e un’interessante batteria di lunga durata da 5.000 mAh. L’intera famiglia 20, inoltre, è stata certificata da Google come Android Enterprise Recommended, dunque smartphone particolarmente adatti a un uso lavorativo e aziendale per prestazioni, qualità, aggiornamenti di sicurezza.

Gli altri prodotti



Tantissimi gli altri prodotti aggiornati o introdotti sul mercato tra cui condizionatori d’aria, purificatori, robot aspirapolvere. Tra le novità più interessanti segnaliamo una nuova soundbar per l’intrattenimento domestico (la TS8132) con tecnologia Dolby Atmos 3.1.2, (utilissimo se non si vogliono avere fili per casa), subwoofer wireless e compatibilità con Chromecast, Apple AirPlay e Alexa. Arrivano anche tre nuovi frigoriferi con funzioni innovative per la conservazione ottimale dei cibi, il risparmio energetico e la stabilità di temperatura. Infine ecco le nuove lavatrici della serie P: si caratterizzano per una tecnologia in grado di pulire in modo più approfondito i capi e per la funzione di dosaggio automatico che regola automaticamente la quantità d’acqua e di detergente necessari.