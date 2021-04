Apple annuncia il "Restore Fund": 200 milioni di dollari per l’ambiente

Duecento milioni di dollari per rimuovere dall’atmosfera almeno un milione di tonnellate di anidride carbonica, cioè l’equivalente della quantità di carburante utilizzato da oltre 200mila veicoli passeggeri. E’ l’obiettivo del “Restore fund”, l’iniziativa annunciata giovedì 15 aprile da Apple in collaborazione con l’organizzazione no-profit Conservation International e il colosso della finanza Goldman Sachs, che gestirà il fondo.

I progetti per le foreste

Conservation International, co-investitore del fondo, avrà il compito di garantire che i progetti realizzati soddisfino standard ambientali e sociali. La priorità sarà data agli investimenti nelle cosiddette “working forests”, le foreste gestite in maniera sostenibile in modo da generare benefici non solo sul versante ambientale e sociale ma anche economico. Dal 2017, ad esempio, il 100% della fibra di legno vergine utilizzata nel packaging di Apple proviene proprio dalle stesse fonti responsabili su cui Cupertino ha deciso di investire.

“Ritorno finanziario e impatto reale”

“Le foreste, le zone umide e le praterie sottraggono carbonio all'atmosfera e lo immagazzinano in modo permanente nei loro terreni, radici e rami", spiega Lisa Jackson, vicepresidente di Apple per l'ambiente, e per le politiche e le iniziative sociali: "Creando un fondo che genera sia un ritorno finanziario che un impatto reale e misurabile sul carbonio, puntiamo a guidare un cambiamento più ampio in futuro, incoraggiando gli investimenti nella rimozione del carbonio in tutto il mondo”.

Obiettivo 2030

L’iniziativa rientra nel più ampio obiettivo di Apple di diventare carbon neutral entro il 2030. Mentre l'azienda eliminerà direttamente il 75% delle emissioni della sua catena di fornitura e dei suoi prodotti entro nove anni, questo fondo – spiega l’azienda – aiuterà ad affrontare il restante 25% delle emissioni di Apple rimuovendo il carbonio dall'atmosfera.