Twitter, Dorsey apre in Ghana il suo quartier generale africano

L'amministratore delegato di Twitter, Jack Patrick Dorsey, ha annunciato ufficialmente l'apertura del suo quartier generale africano in Ghana. Il manager della società californiana ha ringraziato, tramite la piattaforma, il presidente Nana Akufo-Addo per avergli aperto le porte.

Il Ghana, un paese stabile e democratico

La scelta è caduta sul Ghana, ha spiegato Dorsey, perché si tratta di un Paese democratico, stabile e che tiene in considerazione la libertà di parola e un modello di internet aperto.

“Ogni volta che entriamo in nuovi mercati, lavoriamo duramente per garantire non solo di investire nei talenti che assumiamo, ma anche nelle comunità locali e nel tessuto sociale che le supporta”, ha detto Dorsey, “come parte del nostro impegno a lungo termine nella regione, continueremo a esplorare modi convincenti in cui possiamo utilizzare il potere positivo di Twitter per rafforzare le nostre comunità attraverso il coinvolgimento dei dipendenti, l'attivazione della piattaforma e le donazioni aziendali”. Il presidente Nana Akufo-Addo ha ringraziato a sua volta su Twitter scrivendo che “la scelta del Ghana come quartier generale per le operazioni in Africa di Twitter è una notizia eccellente”.