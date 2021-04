Yahoo Answers chiude dal 4 maggio, addio al sito di domande e risposte

Nato nel 2005 negli Usa e arrivato in Italia nel 2006, celebre anche per l'assurdità di alcune richieste degli utenti che lo utilizzavano, sarà dismesso. Dal 20 aprile sarà in sola lettura, poi la chiusura definitiva. Per gli utenti sarà possibile scaricare i propri contenuti dal sito fino al 30 giugno

Predisposta una pagina di supporto

Yahoo non ha fornito chiarimenti sulle motivazioni che hanno portato alla decisione di chiudere la piattaforma, ma ha predisposto un'apposita pagina di supporto con tutte le informazioni utili in questa fase di transizione. La chiusura di Answers arriva a un anno e mezzo di distanza dalla chiusura di un'altra storica community di Yahoo, Gruppi, terminata a fine 2019.

La chiusura in tre passaggi

La procedura di dismissione di Yahoo Answers avverrà in tre passaggi: non si potranno pubblicare nuove domande o rispondere alle domande di un altro utente, mentre dal 4 maggio il sito di Yahoo Answers non sarà accessibile e si verrà reindirizzati alla home di Yahoo. Infine, si avrà tempo per scaricare i propri contenuti - l'elenco delle domande e delle risposte formulate dall'utente, oltre a tutte le immagini - fino al 30 giugno. Non sarà possibile scaricare i contenuti, le domande e le risposte di altri utenti.