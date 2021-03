Pikmin, nuova app in realtà aumentata dagli autori di Pokemon Go

Dalle console ai tablet e agli smartphone. Nintendo e Niantic, gli autori di Pokemon GO, hanno siglato un accordo per un’app di Pikmin per sistema iOS e Android. Non si tratta di un vero e proprio gioco, anche se prende le mosse da Pikmin 3 Deluxe, appena rilanciato su Switch, ma di un’app di realtà aumentata che favorirà uno stile di vita sano, invitando a fare moto per chi la scaricherà sul proprio dispositivo. La data non è ancora stata annunciata, ma si sa che vedrà la luce nel corso dell’anno.