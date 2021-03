POCO diventa “grande e indipendente”, ecco i nuovi F3 ed X3 Pro

Ne avevamo parlato lo scorso anno in occasione dello sbarco in Italia. Adesso POCO, brand “costola” di Xiaomi, diventa “grande” e indipendente e dopo aver venduto oltre 6 milioni di pezzi nel mondo in 35 mercati globali presenta due nuovi smartphone dedicati soprattutto ai gamer, a chi vuole potenza, velocità e batteria di lunga durata a un prezzo molto conveniente: stiamo parlando di POCO F3 e POCO X3 Pro.

POCO F3

Si tratta di un flaghsip a tutti gli effetti, ci spiegano da POCO, ed è il degno successore del modello F1 che dal 2018 ha venduto milioni di pezzi in tutto il mondo soprattutto tra i gamer. Si tratta di uno smartphone completo, dotato di processore SnapDragon 870 5G, display Amoled da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Presente una tripla fotocamera: la principale da 48 megapixel, una ultra-grandangolare e una telemacro da 5 megapixel; la fotocamera frontale, invece, è da 20MP e supporta i selfie anche in modalità notturna. Grazie alla GPU Adreno 650 e alla nuova generazione di Ram LPDDR5, promettono da POCO, i giochi girano in maniera particolarmente fluida. E grazie a un campionamento al tocco fino a 360 Hz anche le nostre interazioni con i videogame sono particolarmente reattive. Presente anche la tecnologia LiquidCool 1.0 Plus per il raffreddamento con tubi di rame e il Corning Gorilla Glass 5 sia nella parte anteriore che posteriore, in grado di proteggere lo smartphone dalle cadute. Tra l’altro POCO offre ben sei mesi di garanzia contro i danni accidentali allo schermo. La batteria è di lunga durata: 4.520 mAh compatibile con la ricarica veloce a 33W con il cavo incluso nella confezione. Tre i colori: arctic white, night black e deep ocean blue, POCO F3 è venduto nella versione 6 gigabyte di ram e 128 di spazio di archiviazione a un prezzo di listino di 349,90 euro; nella versione 8 gigabyte di ram e 256 di spazio di archiviazione a 399,90 euro. Previsti anche interessanti sconti per chi acquista lo smartphone nei primi giorni di lancio.