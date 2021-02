Ue verso modello australiano, Google dovrà pagare le news?

Il parlamento europeo ha al vaglio due leggi proposte dalla Commissione, quella sui servizi digitali e quella sui mercati digitali. Secondo il Financial Times, potrebbe modificarle con emendamenti volti ad attribuire maggior potere contrattuale agli editori, sulla scorta della proposta australiana

Anche l’Unione europea potrebbe seguire presto l’esempio dell’Australia e imporre ai colossi digitali il pagamento delle notizie che condividono dai siti dei maggiori media tradizionali. A riportare la notizia è il Financial Times, che spiega come l’eventuale normativa sarebbe ispirata al News Media Bargaining Code già annunciato dal governo di Camberra. La legge riguarderebbe sia gli articoli mostrati su motori di ricerca come Google, sia quelle condivise sui social network tipo Facebook.

Google e Facebook minacciano ripercussioni

I big del web, però, non ci stanno. Google ha già minacciato di bloccare il motore di ricerca in Australia se la proposta in discussione dovesse diventare legge. Facebook invece ha deciso di impedire agli utenti australiani di condividere le news sul social network.