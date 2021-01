Twitter, Elon Musk cita Bitcoin e il prezzo sale alle stelle

Come una parola magica, o l'incitazione di un Generale: "Bitcoin". Il Ceo di SpaceX e Tesla, Elon Musk, ha scritto solo quella parola nella sua bio di Twitter. E ha cambiato il tweet in evidenza, selezionando un laconico "Con il senno di poi, era inevitabile". Quanto basta per fare svettare la criptovaluta tra i trending topic in tutto il mondo e, soprattutto, per rilanciarne il valore: da 32mila a oltre 37mila in pochi minuti.