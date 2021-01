Alice, la poliziotta infiltrata tra i pedofili in Rete

“Questo è un lavoro che puoi fare soltanto in gruppo”. A parlare è Alice. O almeno, questo è il nome in codice che ha come agente della polizia postale sotto copertura. Il lavoro di cui parla è un’indagine durata due anni che ha portato all’arresto in Italia di 17 persone che scambiavano in Rete materiale pedopornografico. Alice è la protagonista della nuova puntata di “1234”, il podcast di Sky TG24 dedicato al cybercrime e alla sicurezza informatica.