Iliad down, problemi per la linea in Italia

La rete di telefonia Iliad ha dei problemi sul territorio italiano, come è stato segnalato dal sito specializzato downdetector . I disservizi, iniziati verso le 10 del mattino, sono concentrati principalmente nelle grandi città del Centro e del Nord Italia, come Roma, Bologna, Torino e Milano. Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata al momento dall'azienda.

Su Twitter si cercano informazioni

Come spesso succede, tanti clienti hanno cercato di avere più notizie sul problema sui social, soprattutto Twitter, dove l'hashtag #iliaddown è diventato molto cercato. Tra i tanti commenti, quelli di professionisti o studenti che utilizzano la rete per lavorare o partecipare alle lezioni a distanza. Per qualche minuto non è stato raggiungibile anche il sito dell'azienda, tornato poi online.