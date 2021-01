Usa, Airbnb blocca le prenotazioni a Washington

Airbnb ha bloccato le prenotazioni degli alloggi disponibili su Washington per limitare le possibili contestazioni durante la settimana della cerimonia di insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. L'azienda ha dovuto adottare questa misura preventiva su richiesta delle autorità locali, preoccupate dalla eventuale presenza di rivoltosi pro-Trump.

Alto rischio di proteste

L'attacco a Capitol Hill del 6 gennaio scorso, messo a segno da simpatizzanti dell'attuale presidente Donald Trump, ha sparso il timore in tutto il Paese che atti simili possano ripetersi in un momento chiave come quello dell'insediamento di Biden, previsto per il 20 gennaio. Attualmente è considerato un evento ad alto rischio per la sicurezza dei presenti. Questa considerazione ha spinto Airbnb al blocco delle prenotazioni. In precedenza, come si legge sul sito, l'azienda specializzata in affitti brevi aveva reso noto che avrebbe aumentato i controlli sulle prenotazioni nella zona.

Dai controlli al blocco

A spingere Airbnb verso la decisione di bloccare ogni tipo di prenotazione nell'area di Washington è stato il timore espresso dalle autorità locali, che hanno considerato le misure previste dalla piattaforma come insufficienti in relazione al rischio di violenze associato alla cerimonia. Per questo la piattaforma ha cancellato tutte le prenotazioni già effettuate per alloggi nell'area interessata e relative ai giorni che precedono la cerimonia, anche se avevano superato i controlli preliminari. Ogni nuova prenotazione è stata bloccata: si potrà tornare ad alloggiare nella capitale degli Stati Uniti al termine della cerimonia di insediamento.