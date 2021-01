Rete Tim down: molte le segnalazioni di disservizio

Da molte zone d’Italia arrivano indicazioni di problemi alla rete fissa Adsl e fibra di Tim. Al momento mancano comunicazioni ufficiali in merito

Da Milano a Napoli, sono molte le città italiane che stanno avendo problemi di connessione con la rete Adsl o fibra di Tim. Le prime segnalazioni sono arrivate alle 4 di questa mattina con un picco del disservizio alle ore 10. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali in merito ma è probabile che i tecnici della compagnia stiano cercando di risolvere il problema al più presto. Il sito downdetector.it, specializzato nella segnalazione dei disservizi delle compagnie telefoniche, tiene monitorata la situazione. Per Tim i problemi più evidenti riguardano la telefonia fissa e, appunto, la connessione fissa Internet.