Pokémon, nuovi indizi su un remake di Diamante e Perla nel 2021?

Dopo un 2021 privo di uscite di spessore (escludendo i contenuti aggiuntivi per Spada e Scudo), i fan di Pokémon si aspettano l’arrivo sugli scaffali di qualche novità interessante nel 2021. Dopotutto l’anno prossimo la serie festeggerà il suo 25esimo anniversario e sembra improbabile che Game Freak non sfrutterà l’occasione per proporre una nuova avventura nel mondo dei mostriciattoli tascabili. L’ipotesi più gettonata riguarda l’uscita su Nintendo Switch di un remake di Diamante e Perla, i giochi di quarta generazione usciti su Nintendo DS nel 2006. Da un’immagine pubblicata su Twitter da Junichi Masuda, il Game Director di Game Freak, sono emersi nuovi indizi a sostegno di questa teoria.

L’indizio presente nella foto di Masuda

approfondimento

Pokémon GO, il primo Community Day del 2021 sarà dedicato a Machop

Nella foto pubblicata da Masuda sul suo profilo è possibile notare quattro pupazzi di Psyduck posti di fronte a un peluche molto più grande del Pokémon Papero. Si tratta di un’immagine che riporta subito alla mente la parte di Pokémon Diamante e Perla in cui un gruppo di Psyduck ostruisce l’accesso a uno dei percorsi. Più che di un indizio potrebbe trattarsi di una speranza dei fan, eppure il modo in cui Masuda ha disposto i pupazzi nella foto sembra tutt’altro che casuale. Inoltre, è passato abbastanza tempo dall’uscita di Rubino Omega e Zaffiro Alpha (che hanno fatto il loro debutto su 3DS nel 2014) da rendere alquanto plausibile l’arrivo imminente di una nuova coppia di remake.



Il primo Community Day del 2021 in Pokémon GO

In attesa di eventuali conferme sui remake di quarta generazione, gli appassionati dei mostriciattoli tascabili possono concentrarsi sui nuovi contenuti in arrivo in Pokémon GO. Niantic, infatti, ha annunciato che il primo Community Day del 2021 si terrà il 16 gennaio e avrà per protagonista Machop. Giocando tra le 11:00 e le 17:00 sarà possibile non solo catturare il Pokémon Megaforza, ma anche ottenere un Machamp con la mossa Rivincita (facendo evolvere un Machoke entro la fine dell’evento). Inoltre, l’Aroma durerà fino a tre ore e si otterrà il triplo della Polvere di Stelle catturando i Pokémon selvatici.