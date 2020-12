Natale 2020, torna il Santa Tracker di Google. Le novità

Anche quest’anno torna il Santa Tracker di Google, lo “strumento digitale” che dal 2004 permette ai bambini di tutti il mondo di osservare virtualmente il percorso seguito da Babbo Natale nel suo giro attorno al mondo per consegnare i regali durante la notte della Vigilia. In attesa della partenza della slitta, il sito creato dal colosso di Mountain View mette a disposizione dei più piccoli e delle loro famiglie tanti giochi e attività per passare il tempo in allegria. È possibile, per esempio, creare un elfo, colorare/tagliare/far ricrescere la barba di Babbo Natale nella sezione Selfie o guardare alcuni simpatici video animati realizzati con uno stile simile a quello dei Doodle .

Le attività presenti sul sito

Anche quest’anno è presente il gioco educativo “Laboratorio del codice”, che insegna ai bambini alcuni concetti base della programmazione in modo semplice e divertente. Selezionando “Ollie in fondo la mare” dalla homepage, invece, è possibile leggere la storia di come il narvalo Ollie ha organizzato una magica festa di Natale con l’aiuto di Mary l’orsetta. La narrazione è accompagnata de delle immagini tanto simpatiche quanto colorate. Sul sito sono presenti tante altre attività, tutte da scoprire in attesa della notte più magica dell’anno. “Sgancia il regalo”, per esempio, è un simpatico minigioco in cui bisogna colpire degli oggetti in movimento e accumulare punti lanciando dei pacchi regali dall’alto. Quando si ricarica la pagina del sito è possibile notare Babbo Natale e la sua compagna salutare gli utenti mentre indossano la mascherina.



Le altre iniziative di Google

Per celebrare al meglio il Natale, Google ha anche reso Assistant, il suo assistente vocale, in grado di rispondere a varie domande riguardanti il Polo Nord. Sul motore di ricerca, invece, è possibile trovare la risposta a curiosità come “qual è il piatto preferito dagli elfi?”. Su Google Arts & Culture non manca una nuova sezione in cui osservare e colorare delle opere d’arte a tema natalizio.