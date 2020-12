Cyberpunk 2077, problemi per Ps4 e Xbox One: ecco rimborsi e scuse

"Cari giocatori, prima di tutto vorremmo iniziare scusandoci per non aver mostrato il gioco su console base old-gen prima della sua uscita e, di conseguenza, non permettendovi di prendere una decisione più informata sul vostro acquisto. Avremmo dovuto prestare maggiore attenzione a farlo funzionare meglio su PS4 e Xbox One". Inizia così una lettera di scuse inviata da CD Project Red , casa madre di Cyberpunk 2077 , il videogioco del momento. Al centro ci sono le polemiche scaturite dopo l’acquisto da parte di migliaia di gamers del titolo per Playstation 4 e Xbox One, piattaforme sulle quali il gioco non ha funzionato a dovere. “Correggeremo bug e crash e miglioreremo l’esperienza complessiva di gioco” assicura dall’azienda.

Rimborsi per i videogiocatori

La lettera prosegue con una serie di promesse di nuovi aggiornamenti che possano migliorare la performance di Cyberpunk 2077 su Ps4 e Xbox One. Uno in tempi rapidi e poi due più corposi a gennaio e febbraio. Ma non è finita qui, CD Projekt Red ha pure annunciato un programma di rimborsi per chi ha comprato il gioco per console old gen. “Coloro che hanno acquistato il titolo in digitale possono procede tramite il sistema di rimborso PSN o Xbox - si legge su Everyeye -. Per le copie retail, la software house reindirizza in primo luogo allo store di cui si è usufruito, ma mette a disposizione anche un ulteriore contatto diretto con il team. Gli utenti potranno sfruttare la mail helpmerefund@cdprojektred.com fino al 21 dicembre”. “Non faremo sembrare che il gioco su old-gen funzioni come su un pc di fascia alta o su una console di nuova generazione, ma sarà più vicino a quell’esperienza di quanto non lo sia ora specificano comunque gli sviluppatori.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 è un'avventura a mondo aperto ambientata a Night City, una megalopoli ossessionata dal potere, dalla moda e dalle modifiche cibernetiche. I giocatori vestiranno i panni di V, un mercenario fuorilegge alla ricerca di un impianto unico in grado di conferire l'immortalità. Potranno personalizzare il cyberware, le abilità e lo stile di gioco del personaggio chiave ed esplorare un'immensa città dove ogni scelta plasmerà la storia e il mondo intorno a V.