Elettronica, i 9 regali di Natale hi-tech più utili e originali

In occasione dell'approssimarsi delle festività natalizie, i principali store online di elettronica di consumo hanno messo a disposizione sui propri portali offerte dedicate per quanto riguarda i prodotti hi-tech. Dalla macchina per il caffè fino all'assistente virtuale di Google, passando per la soundbar di Lg e molto altro, ecco nove idee regalo per il prossimo Natale 2020.

Google Nest Audio Sul volantino di Unieuro poposto in occasione delle festività natalizie è disponibile l'assistente virtuale di Google al prezzo di 129,99 euro invece di 199,98. Le funzionalità di Google Nest Audio sono molteplici. Il dispositivo ha un microfono incorporato, modalità viva-voce e controllo vocale. Grazie al woofer, il tweeter e il software di sintonizzazione i suoni riprodotti sono più nitidi e i bassi più profondi. Il software Nest Audio è stato pensato per tutelare la privacy. In qualsiasi momento, infatti, è possibile cancellare la cronologia. Nest Audio funziona con gli smart device compatibili e può essere configurato direttamente nell'app Google Home. L'alloggiamento del dispostivo, infine, è composto per il 70% da plastica riciclata.



Google Nest

Samsung Galaxy Watch Sullo store online di Unieuro è disponibile anche lo smartwatch della Samsung al prezzo di 199,99 euro invece di 289,90. Dotato di sistema operativo incluso Tizen, il Samsung Galaxy Watch conta uno schermo da 1,4 pollici, cardiofrequenzimetro e dispone della modalità multisport per monitorare le proprie attività. Lo smart watch è impermeabile fino a 50 metri di profondità, ha una capacità RAM di 768 mega e una memoria flash da 4 GB. La capacità della batteria, invece, è di 340 mAh. Sono, infine, 16 milioni le tonalità cromatiche supportate dal display.

Samsung Galaxy Watch

DeLonghi Dedica Style EC Lo store di Unieuro propone la macchina del caffè DeLonghi al prezzo scontato di 179,99 euro invece di 229,99. Questa macchina del caffè appartiene alla tipologia delle caffettiere semi-automatiche che utilizzano caffè già macinato. La capacità della tanica d'acqua è di oltre un litro, mentre la pressione della pompa è di 15 bar. Il dispositivo è realizzato in acciaio inossidabile e ha una potenza di 1300 watt. La densità del caffè è regolabile e lo spegnimento è automatico. La macchina del caffè dispone, inoltre, dello scalda tazza, di un vassioio anti goccia removibile e del tubo per vapore. Il sistema di riscaldamento è a blocco termico ed è presente l'indicatore del livello dell'acqua. Completano il pacchetto in offerta la funzione anti-gocciolamento e i piedini anti-scivolo.



De Longhi Dedica

Xiaomi Security Camera 360 MediaWorld offre la videocamera di sicurezza di Xiaomi al prezzo di 32,99 euro anziché 44,99. La Xiaomi Security Camera 360 ha una risoluzione video da 1080 pixel, rileva i movimenti delle riprese a 360 gradi, dispone della modalità in visione notturna, di uno slot per la micro SD e un kit di montaggio compreso nel pacchetto in offerta. Il design antiurto del dispositivo consenti un movimento della camera fluido e silenzioso. La videocamera è, inoltre, in grado di capire quando è il caso di avvisarti, inviando una notifica sul telefono sincronizzato grazie all’integrazione del sistema di deep learning e all’ottimizzazione degli algoritmi e del software di rete. Sui dispositivi di archiviazione Network Attached Storage (NAS) è possibile effettuare il back up dei file delle schede SD.

Xiaomi Security Camera 360

Canon Eos R Body Sullo store online di MediaWorld è disponibile al prezzo di 1899 euro invece di 2099 la fotocamera digitale della Canon. La Canon Eos R Body dispone di un display Lcd da 3,15 pollici, orientabile e touchscreen. La fotocamera ad ottica intercambiabile è compatibile con i nuovi obiettivi RF, progettati per lavorare con sensori full frame. Il corpo della Canon è realizzato in lega di magnesio, dispone di scatto silenzioso e wi-fi integrato, con la possibilità di realizzare video in 4K. Completano l’offerta lo zoom ottico, il formato sensore full frame e la batteria al litio ricaricabile con sei livelli di indicatore più la percentuale.

Canon Eos R Body

NINTENDO - Switch Lite - Grigio La Nintendo Switch Lite è offerta al prezzo di 189 euro anziché 219. La console portatile funziona su piattaforma Switch e dispone di wireless integrato. Si può giocare in modalità multiplayer e il dispositivo è compatibile con tutti i software per Nintendo Switch che possono essere giocati in modalità portatile. Per utilizzare i titoli che non sono compatibili con la modalità portatile, i giocatori possono collegare i controller Joy-Con - che sono venduti separatamente - in wireless con Nintendo Switch Lite.



Nintendo Switch Lite

SMEG - AST82EU Sullo store online di Euronics è disponibile anche l’asciugatrice della Smeg al prezzo di 399 euro invece di 699. L'asciugatrice, classe energetica A++, ha una capacità di 8 kg con un sistema di asciugatura a condensazione. Dispone di una fase antipiega, display e un tasto per la partenza ritardata. Ha una larghezza massima di quasi 60 centimetri. Tra i programmi speciali dell'asciugatrice c'è quello rapido da 34 minuti "Delicati Jeans Baby". Tra le altre funzioni, le principali sono l'installazione a colonna, con modelli lavabiancheria compatibili con kit di sovrapposizione, disponibile come accessorio. Completano l'offerta il maxi oblo e la funzione di rotazione alternata del cesto.



SMEG - AST82EU

HP ALL-IN-ONE 24 Il volantino Euronics, in occasione delle feste di Natale, propone il computer della Hp in versione Snow White con il 14,31% di sconto, pari a 599 euro anziché 699. L’All-in-one della Hp dispone di processore AMD Athlon, memoria RAM da 8 GB (espandibile fino a 16 GB), hard disk da 1000, con una capacità della SDD di 128 GB. Il computer è dotato di schermo Lcd con matrice attiva, sistema operativo Windows 10 e wireless integrato. Completano la proposta due altoparlanti doppi da 2 watt e il microfono digitale dual array integrato.

Hp All in One 24

Lg Soundbar Sullo store online di MediaWorld è disponibile, tra gli altri prodotti hi-tech, anche la soundbar di Lg al prezzo scontato di 279,99 euro invece di 499. La soundbar di Lg dispone del sistema Home Cinema per simulare l’atmosfera delle sale, dolby digitale e sistema Bluetooth 4.0. Il sistema Chromecast è integrato così come il subwoofer wireless. La soundbar è, inoltre, compatibile con l’assistente virtuale di Google e può quindi essere utilizzata attraverso appositi comandi vocali. Il sistema "Adaptive Sound Control", in base al tipo di contenuto, regola e ottimizza automaticamente la modalità sonora. Incluso nella confezione il telecomando, ma la soundbar può essere gestita anche attraverso il telecomando della televisione.

Lg Soundbar

