Nreal Light, ecco gli smart glasses di Vodafone. Arrivano in primavera

Vodafone metterà in vendita gli smart glasses Nreal Light sul mercato europeo, offrendo un’esperienza di realtà aumentata attraverso la rete 5G ad alta velocità e a bassissima latenza di Vodafone. Nreal Light sarà lanciato prima in Germania e Spagna durante la primavera 2021, poi negli altri Paesi dove è presente Vodafone. Nreal Light sono occhiali che mixano le nuove tecnologie e il comfort, essendo comodi e leggeri. Hanno un widescreen leader del settore, equivalente alla visualizzazione di uno schermo portatile IMAX ma sono anche progettati per essere indossati quotidianamente.

Le caratteristiche di Vodafone Nreal Light

Nreal Light sono i primi smart glasses ad offrire un'esperienza di Realtà Aumentata (AR) e Realtà Mista (MR) a prezzi accessibili e di alta qualità. In più, tramite una connessione Usb-c attingono alla potenza di un moderno telefono Android, che aiuta a elaborare e gestire le funzioni di controllo. Vodafone ribadisce infatti che sono compatibili con la maggior parte delle applicazioni Android esistenti. Si potranno quindi utilizzare per vedere video, giocare, navigare su internet e sui social network e altro. Applicazioni, filmati e immagini saranno riprodotte sull'ampio schermo virtuale, e si potranno utilizzare fino a tre app in multitasking.

I primi commenti

"Nreal Light è un prodotto rivoluzionario e siamo entusiasti di annunciare che Vodafone sta lo sta portando in Europa” ha dichiarato Phil Patel, Vodafone Group Director Products & Services. “Nreal Light in combinazione con la rete 5G ad alta velocità e bassissima latenza di Vodafone offrirà ai consumatori e alle aziende un modo accessibile di vivere le ultime esperienze di realtà aumentata e mista e avvicinerà il futuro a tutti”. Il Ceo di Nreal Chi Xu ha aggiunto che "i consumatori europei potranno sperimentare il futuro attraverso Nreal Light. Potranno godere di un nuovo modo di vedere e interagire con le loro applicazioni preferite in un ambiente di realtà mista 3D sulla rete 5G di Vodafone. Siamo entusiasti di rendere Nreal Light disponibile in Germania, Spagna e altri paesi europei in collaborazione con Vodafone mentre continuiamo la nostra missione di rendere la Realtà Mista accessibile ai consumatori di tutto il mondo".