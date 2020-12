Persona 5 Strikers arriverà in Europa il 23 febbraio 2021

Tra pochi mesi gli amanti dei giochi di ruolo giapponesi potranno tornare a vestire i panni dei Ladri Fantasma. Atlus, infatti, ha rivelato per errore la data di uscita occidentale di Persona 5 Strikers (noto in Giappone come Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers) tramite un video caricato sul suo canale YouTube come “non in elenco”. Il filmato è stato prontamente rimosso poco dopo la pubblicazione, ma non abbastanza in fretta da impedire ai fan europei di scoprire che il gioco arriverà nel Vecchio Continente il 23 febbraio 2021 (dodici mesi esatti dopo l’uscita nel Paese del Sol Levante). Sarà disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch e Steam. In seguito alla fuga di notizie, Atlus ha deciso di rendere nuovamente pubblico il trailer del gioco, dando modo a tutti gli appassionati di dare una prima occhiata alla nuova avventura di Joker e dei suoi compagni di squadra. Per ora sono assenti informazioni su eventuali bonus per chi preordinerà il gioco o edizioni limitate (come quelle che hanno accompagnato l’uscita di Persona 5 Royal), tuttavia è possibile che nei prossimi giorni vengano diffusi ulteriori dettagli, magari in occasione dei The Game Awards.