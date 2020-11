Intesa San Paolo, problemi con il login a sito e app il 30 novembre

Alcuni clienti della banca riportano di non riuscire ad accedere all’home banking dai propri dispositivi. Il login sarebbe difficoltoso in particolare da desktop

Confermati i problemi con il login sul sito di Intesa San Paolo, lamentati da alcuni clienti della banca sui social. Anche Downdetector riporta molte segnalazioni, iniziate dopo le 9.30 di questa mattina, lunedì 30 novembre. Pare che il disservizio sia legato al login sul sito web e per alcuni anche all’accesso alla app e al prelievo cardless, il tutto negato per un generico problema tecnico. Altri clienti di Intesa San Paolo che sono riusciti a entrare sull’home banking spiegano di non riuscire a visualizzare il saldo dei propri conti.