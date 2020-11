Black Friday 2020, giochi e console in offerta

In occasione del Venerdì Nero del 27 novembre, ecco alcune delle proposte più interessanti disponibili sui principali store online specializzati: dalle console Nintendo e Sony agli ultimi accessori in offerta, passando per alcuni dei titoli più amati dai gamer



Il conto alla rovescia di avvicinamento al Black Friday 2020 è ormai scaduto. Sui siti delle principali catene specializzate in prodotti di elettronica e hi-tech di consumo sono diverse le proposte e gli sconti. In ocassione della giornata dedicata allo shopping e ai grandi sconti, ecco le proposte più interessanti per quanto riguarda il mondo delle console e dei videogame: dalla Nintendo alla Sony, passando per i principali accessori e giochi dedicati. Le console e gli accessori in offerta Ecco alcune delle principali console e degli accessori dedicati in offerta sugli store online.

Nintendo Switch La console della Nintendo è in offerta su MediaWorld al prezzo scontato di 299 euro invece di 329,99 euro. Questo nuovo modello può essere utilizzato sia connettendolo al televisore di casa, ma anche trasformandolo in un sistema da gioco portatile, grazie allo schermo capacitivo multitouch da 6,2 pollici. Il sistema è dotato anche di una telecamera IR di movimento. Nella confezione è presente un joypad con funzione di vibrazione integrata. La capacità di memoria interna è di 32GB, con un ulteriore slot sd card ed è possibile giocare insieme ad altri otto utenti diversi in wi-fi. Oltre al joypad, gli altri accessori in dotazione sono il blocco alimentatore, un cavo HDMI e i laccetti per Joy-Con. La durata della batteria agli ioni di litio varia dalle quattro ore e mezza alle nove ore a seconda del gioco utilizzato, mentre il tempo per una ricarica completa è di circa tre ore quando la console è in modalità riposo.

Sony PlayStation 4 Black 1 TB In offerta sullo store di Monclick con lo sconto del 6% c'è la console della Sony al prezzo di 339,90 euro anziché 359,99. Questo modello ha un volume ridotto del 30% rispetto ai suoi predecessori e un peso inferiore del 25%. Il nuovo sistema PS4, inoltre, è più efficiente dal punto di vista energetico in quanto il consumo di elettricità è stato tagliato (del 34% rispetto al modello originale e del 28 rispetto al secondo). La capacità dell'Hard Disk è di 1.000 GB, con uscita video HDMI, piattaforma Sony Play Station 4, nella tradizionale versione cromatica nera. Il bundle in oggetto contiene anche i giochi completi Uncharted 4, Gt Sport e Horizon Zero Dawn Complete Ed.

Nintendo Switch Lite Sullo store online di MediaWorld è ancora disponibile la console portatile della Nintendo al prezzo di 189 euro invece di 219,99. Dotata di una memoria interna da 32GB, Nintento Switch Lite dispone di un display integrato da 5,5 pollici, uno slot per la scheda di gioco e uno slot per la scheda micro sd. Per utilizzare le schede di memoria microSDXC è necessario scaricare un aggiornamento tramite connessione a Internet. Questa console portatile è compatibile con tutti i software per Nintendo Switch che possono essere giocati in modalità portatile. Il sistema dispone di un multiplayer in locale che consente la possibilità di giocare fino a otto giocatori, quali si possono collegare tra loro con i rispettivi dispositivi Nintento Switch o Nintendo Switch Lite. La batteria ha una durata potenziale di oltre sei ore, che varia però a seconda del software e del tipo di utilizzo del dispositivo. Il tempo necessario per una ricarica completa, quando la console è in modalità riposo, è di circa tre ore.

Scopri tutte le offerte e le curiosità sul Black Friday.

Logitech G29 Driving Force Racing Su MediaWorld è disponibile il volante con pedali per playstation e Pc al prezzo scontato di 199 euro invece di 409 euro. Il volante da corsa è compatibile con Playstation 4, Playstation 3 e Pc ed è stato sviluppato per i più recenti giochi di corsa per console. Sul computer portatile, G29 Driving Force può essere utilizzato attraverso il supporto del Logitech Gaming Software. Il volante ha una capacità di rotazione di 900 gradi da battuta a battuta. È inoltre dotato del sensore di sterzata con effetto Hall, che utilizza i campi magnetici per rilevare la posizione del volante.

I pedali, invece, dispongono di un sistema brevettato antiscivolo, poggiapiedi antiscivolo lavorato e un sistema di taratura automatico. Completano il pacchetto le leve del cambio in acciaio inossidabile, sistema di fissaggio in nylon con parte interna in vetro e i bracci e le strutture del pedale in acciaio rullato a freddo.



I giochi in offerta approfondimento Lo speciale Black Friday Ecco le offerte relative ai videogame sui principali store online di elettronica di consumo. Ring Fit Adventure Il videogame per Nintendo Switch è disponibile su Monclick al prezzo di 69,90 euro anziché 79,90 euro, con uno sconto pari al 13%. Ring Fit Adventure appartiene alla categoria sport e fitness. Con il Ring-Con in mano è possibile completare i vari livelli del gioco e affrontare le sfide che di volta in volta vengono poste all'utente. Oltre al Ring-Con, nella confezione viene messa a disposizione anche la fascia per la gamba, per registrare con precisione i movimenti nel mondo reale e riprodurli nel gioco. Attraverso la modalità Adventure, è possibile sconfiggere i nemici con attacchi basati su decine di esercizi reali con diversi livelli di difficoltà. Le sfide sono distribuite su più di 20 mondi. Affrontando i vari livelli, poi, si ottengono punti esperienza e ingredienti con cui creare frullati che ripristinano l'energia persa.

Fifa 21 Legacy Edition Lo store online di Unieuro offre a 39,99 euro invece di 49,99 Fifa 21 nell'edizione basic del gioco per le piattaforme Nintendo Switch. Tra le novità di questo pacchetto in offerta anche il controller aptico immersivo, tramite il quale è possibile avvertire in maniera tattile tiri, contrasti e passaggi. Cambia anche il sistema di illuminazione con rendering differiti. Con la tecnologia next-gen, la definzione dei giocatori è più profonda, mentre l'illuminazione dinamica accentua i dettagli per un maggior livello di realismo. Il motore di gioco per le animazioni di Madden tiene conto delle statistiche reali degli atleti allo scopo di creare movimenti più fluidi durante l'accelerazione, la corsa e i cambi di direzione.

Super Mario 3D All-Stars Il gioco per Nintendo Switch è offerto sullo store di Unieuro con uno sconto del 25%, al prezzo di 44,99 euro invece di 59,99. Questo pacchetto speciale include Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy, ottimizzati per Nintendo Switch. Il gioco dispone di grafica HD aggiornata, compatibilità con i controller Joy-Con e un lettore musicale con le colonne sonore di tutti e tre i giochi. Sono incluse complessivamente colonne sonore per un totale di 170 brani.

Pokémon Scudo Lo store online di Unieuro offre con lo sconto del 25% al prezzo di 44,99 euro invece di 59,99 Pokémon Scudo. Questa versione dei Pokémon, presentata nel novembre scorso assieme a Pokémon Spada, viene offerta in edizione standard; è possibile giocare con un numero massimo di quattro utenti, sia in italiano che in lingua inglese. Unisce alcuni dei cambiamenti introdotti in Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee! con il gameplay più tradizionale di Ultrasole e Ultraluna. Molti Pokémon selvatici continuano ad essere visibili in overworld, ma il giocatore può lottarci liberamente.

Tornano le Palestre, passaggio obbligato per gli Allenatori.

F1 2020 - PS4 Il gioco di guida per Playstation 4 è offerto su MediaWorld al prezzo di 39,99 euro anziché 69,99. F1 2020 dispone della modalità multiplayer e supporta fino a 20 giocatori diversi. Tra le novità di questa edizione c'è la possibilità di creare uno scuderia da zero: dal pilota allo sponsor fino all'organigramma e alle principali strutture del team. Il gioco supporta la corsa in split-screen, un nuovo sistema di assistenza allo sterzo e un'esperienza di gara più accessibile, indipendentemente dal proprio livello di abilità. F1 2020 comprende tutti i team ufficiali, i piloti e 22 circuiti, tra i quali i nuovi tracciati di Hanoi e di Zandvoort.

Puoi vedere e acquistare tutte le offerte del volantino sui siti ufficiali di eGlobal Central, Monclick, Euronics, Unieuro e Mediaworld.