Black Friday 2020, le 10 migliori offerte da non perdere

Smartphone, Smart TV, ma anche tanti elettrodomestici grandi e piccoli per la casa. Il Venerdì Nero è arrivato, e con lui l'opportunità di fare affari acquistando prodotti di alta gamma a prezzi scontati. Eccone una selezione

Il Black Friday 2020 è arrivato. Sono questi gli ultimi giorni per fare acquisti a prezzi scontatissimi. Dagli smartphone alle Smart TV di ultima generazione, dalle lavatrici ai robot per la pulizia della casa, una selezione delle 10 offerte da non perdere scelte tra le tante proposte dei volantini di Mediaworld, Unieuro, Euronics, Monclick, ePrice, eGlobal Central. Telefoni, orologi, TV, monopattini: ogni cosa è smart Una selezioni delle migliori offerte hi-tech, per avere tutto sotto controllo in un solo colpo d'occhio.

1. APPLE iPhone 7 32GB Mediaworld propone APPLE iPhone 7 a 279 euro anziché 399 euro. iPhone 7 dispone di un nuovo sistema di fotocamere con stabilizzazione ottica dell’immagine, diaframma con apertura ƒ/1.8 e obiettivo a sei elementi, in modo da ottenere buone immagini anche con poca luce. È dotato di altoparlanti stereo e di un display più luminoso e ricco di colori. A differenza di altri iPhone, garantisce protezione dall’acqua, dagli schizzi e dalla polvere. Il tasto Home a stato solido è fatto per essere più durevole, reattivo e sensibile alla pressione. Sfrutta lo standard 4G LTE Advanced per raggiungere velocità fino a 450 Mbps nel download dei dati: è oltre il 50% più veloce di iPhone 6s e tre volte più veloce di iPhone 6.5.

2. Apple Watch Series 6 GPS - 40mm Apple Watch Cassa in alluminio con Cinturino Sport a 359,99 euro da eGlobal Central, anziché 526 euro. Apple Watch misura il livello di ossigeno nel sangue e visualizza i parametri di fitness: registra e tiene traccia dei passi e degli allenamenti. Dotato di SOS emergenze e rilevamento cadute. L’app Sleep aiuta a stabilire una routine regolare per andare a dormire e tenere traccia delle tendenze del sonno. Il display Retina Always-On è ora più luminoso all'aperto quando il polso è abbassato. Corona digitale con feedback tattile.

3. Assistente virtuale GOOGLE Nest Mini Su Monclick l’Assistente Virtuale Google a 19,90 euro anziché 59,90 euro. L'Assistente Google offre controllo vocale in ogni stanza. Permette di ricevere risposte, riprodurre brani, ascoltare contenuti di intrattenimento e controllare la smart home con la voce. Con una domanda si ricevono le risposte da Google su tutte le ultime informazioni: meteo, traffico, finanza, sport. E’ possibile ricevere assistenza personalizzata per gli impegni e le notizie. I comandi vocali si possono usare per mettere musica su Google Home Mini, ascoltare audiolibri, trasmettere serie TV e film sulla TV con Chromecast.

4. LG OLED 55" 4K Ultra HD Smart TV approfondimento Scopri tutte le curiosità sul Black Friday Da Unieuro la Smart TV LG Oled 55” in offerta a 999 euro. Prezzo originale 1.599 euro. Una Smart TV con schermo 55”, tipologia HD 4K Ultra HD, risoluzione del display 3840 x 2160 pixel, formato del segnale digitale DVB-S2,DVB-T2, sistema operativo incluso Web OS. Grazie alla tecnologia dei pixel autoilluminanti si ottiene un’elevata qualità dell’immagine e una particolare ricchezza dei colori. Dolby Vision IQ regola luminosità, colore e contrasto automaticamente a seconda del tipo di contenuto e delle condizioni di luce ambientali. Con Google Assistant e Amazon Alexa preinstallati e la compatibilità con Apple Airplay2 / Apple HomeKit, LG OLED TV permette di connettersi a tutti i dispositivi.

5. XIAOMI Electric Scooter 1s Da Mediaworld l’occasione di acquistare un monopattino tecnologico a 329 euro al posto di 429 euro. Design minimalista, scocca principale in lega di alluminio di tipo aeronautico. Il KERS recupera l’energia cinetica del veicolo in movimento durante la frenata, per una maggiore durata. Il sistema di controllo della velocità di crociera aiuta a mantenere costante la velocità per alleggerire il conducente da pressione e tensione sui comandi. Dotato di sistema rigenerativo e di frenatura a disco sulla ruota posteriore, sistema E-ABS sulla ruota anteriore. I pneumatici da 8,5 pollici assorbono gli urti e prevengono scivolamenti. Il monopattino è alimentato da un motore DC brushless da 250W. Controllo in tempo reale della velocità di guida e della potenza rimanente dopo l’accoppiamento del monopattino al cellulare tramite Bluetooth. Velocità: 25 km/h - Autonomia: 30 km.

Dalla lavatrice alla macchina da caffè espresso, tutto per la casa Le tecnologie più avanzate si applicano anche agli elettrodomestici di uso quotidiano per migliorare la vita di tutti i giorni. Ecco le soluzioni più efficaci al miglior prezzo. 6. SAMSUNG Lavatrice Su eprice la lavatrice Samsung a 499,99 euro anziché 899,99 euro. Lavatrice con capacità 8 kg. La funzione Turbo + riduce il tempo di lavaggio fino a 39 minuti. Il detersivo viene premiscelato con le bolle d’aria creando una schiuma attiva che agisce sin dal primo minuto. Grazie alla rotazione dinamica del cestello e all’intensificazione dei getti d’acqua, il detersivo produce ancora più bolle che penetrano nei tessuti per smacchiarli. Quando viene attivato il ciclo di Vapore igienizzante viene emesso un getto di vapore dal fondo del cestello che rimuove lo sporco più ostinato. Ecodosatore calcola la quantità di detergente e ammorbidente su misura per ciascun carico. Classe energetica: A+++. Dimensioni (AxLxP) mm: 850x600x635 mm.

7. Haier I-Pro lavasciuga Unieuro propone la lavasciuga Haier I-Pro Series 7 a 699 euro anziché 1.349 euro. La lavasciuga Haier I-Pro Series 7 offre un’ampia scelta di funzionalità. È stata progettata per ridurre il rumore e il consumo di energia, risparmiare tempo e consentire di ottimizzare la durata dei cicli di lavaggio. Il cestello di questa lavasciuga presenta un rivestimento pensato per preservare i capi più delicati grazie a speciali “cuscini” che fanno scivolare il bucato sulla superficie del cestello, impedendo che si impigli. La funzione I-Refresh rinfresca i capi usando una tecnologia a micro-vapore per rimuovere gli odori e ridurre le pieghe senza contatto con acqua o detersivo. Questa lavasciuga pesa il bucato e regola di conseguenza il consumo d’acqua e la durata del ciclo, calcolando automaticamente le impostazioni migliori in base al peso di ogni carico. Ha una capacità di 12kg. Il cestello è dotato di luce interna.

8. Frigorifero da incasso Candy Un frigorifero Candy da incasso a 349 euro anziché 699 euro su Monclick. Un frigorifero Candy classe A+ per ridurre il consumo energetico, che offre fino al 20% di consumo in meno rispetto ad un modello equivalente. Ai ripiani interni in cristallo si aggiungono piccoli cassetti estraibili posizionati sotto il ripiano centrale dell'anta. Il congelatore è nella parte inferiore. Il sistema di raffreddamento del frigo è ventilato, l’altezza di 176.9 cm, larghezza 54 cm. Volume scomparto freschi 190 litri, volume scomparto surgelati 60 litri. Profondità: 54 cm.

9. Macchina da Caffè Espresso De' Longhi La macchina da caffè espresso De' Longhi al 50% da Euronics: 299 euro anziché 599 euro. La Macchina da Caffè Automatica De Longhi dispone di ciclo automatico decalcificazione, ciclo di lavaggio e pulizia automatico, filtro anticalcare. Con macina caffè incorporato (può essere utilizzata con i chicchi o con la polvere di caffè), regolazione intensità caffè, erogatore acqua calda/vapore. Il serbatoio è da 1,8 lt, la potenza da 1450 Wattmax - pressione 15 bar. Offre la possibilità di memorizzare la lunghezza del proprio caffè e di preparare 2 tazze con una singola infusione. Dispone anche della modalità cappuccino.

10. Aspirapolvere iROBOT Roomba + Braava L’aspirapolvere iRobot Roomba + Braava da Euronics a 384 euro. Prezzo di listino 769 euro. Roomba e5 (aspirapolvere) + Braava 390T (lavapavimenti) è un'accoppiata particolarmente utile per chi ha animali in casa. Dotata di connessione Wi-Fi Intelligente, permette di pulire la superficie del pavimento aspirando sotto i mobili, muovendosi lungo il perimetro dei muri ed evitando gli ostacoli. L'app iRobot HOME aiuta a impostare il programma e a pulire. Il sistema di pulizia a tre fasi AeroForce è rinforzato da doppie spazzole multi-superficie, con cassetto lavabile per la manutenzione. Potenza Watt 33 max, capienza 0,6 Lt, si ricarica in 3 ore e ha un’autonomia di 90 minuti. Grazie alla tecnologia Dirt Detect il robot riconosce lo sporco e concentra la pulizia nelle aree trafficate in cui è più necessaria. Le spazzole multi-superficie in gomma a doppia modalità sono progettate con setole che aderiscono alle varie tipologie di pavimenti.

Puoi vedere e acquistare tutte le offerte sui siti ufficiali di Mediaworld, Unieuro, Euronics, Monclick, ePrice, eGlobal Central.