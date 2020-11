TikTok, Family Pairing: in arrivo nuovi strumenti per i genitori

Le novità, annunciate in un comunicato ufficiale pubblicato sulla newsroom del social, offrono agli adulti responsabili di un minore nuove opzioni per garantire la sicurezza dei ragazzi

TikTok , l’app di destinazione per i video brevi da dispositivi mobili molto popolare tra i giovani, ha annunciato l’arrivo di nuovi strumenti per genitori e famiglie, con l’espansione del suo set di funzioni dedicate al Parental Control. Le novità, annunciate da Tracy Elizabeth, Global Minor Safety Policy Lead, e Alexandra Evans, Head of Child Safety Public Policy di TikTok ,, in un comunicato ufficiale pubblicato sulla newsroom del social, vanno ad ampliare le funzioni offerte dal Family Pairing e offrono ai genitori (e in generale agli adulti responsabili di un minore) nuovi strumenti per garantire la sicurezza dei ragazzi quando usano TikTok.

TikTok: le novità in arrivo

approfondimento

La funzione Family Pairing, lanciata lo scorso aprile, consente ai genitori di collegare il proprio account TikTok a quello dei propri figli per gestire sia i contenuti, sia diverse impostazioni che riguardano la privacy dei minori.

“Ora abbiamo ampliato questa funzione per offrire ai genitori una maggiore supervisione e alle famiglie un set più robusto di strumenti per creare l'esperienza TikTok giusta per loro”, annuncia il social, elencando i nuovi controlli in arrivo sulla piattaforma.

Ecco tutti i nuovi strumenti in arrivo su TikTok

• Commenti: un nuovo strumento consentirà ai genitori di decidere chi può commentare i post del minore. Saranno tre le opzioni disponibili: tutti, amici o nessuno.

• Rilevabilità: gli adulti potranno decidere se rendere “privato” l’account del figlio, in modo che i contenuti condivisi siano visibili solo agli "amici", o se lasciarlo pubblico.

• Video con like: un nuovo strumento consentirà alle famiglie di decidere se gli altri utenti possono visualizzare l’elenco dei video “apprezzati” dal minore.

• Messaggi diretti: i genitori potranno disattivare o limitare i "messaggi diretti".

“Abbiamo anche molti criteri e controlli sulla messaggistica. Ad esempio, la messaggistica diretta viene automaticamente disabilitata per i minori di 16 anni: solo i follower approvati possono scambiarsi messaggi, e immagini e video non possono essere inviati nei messaggi”, precisa TikTok.

Per ora l’azienda non si è ancora espressa in merito alle tempistiche previste per il rilascio delle novità.