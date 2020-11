Il primo test passeggeri sul treno supersonico Hyperloop. VIDEO

“La storia dei trasporti è stata scritta oggi nel deserto del Nevada”. Così, Virgin Hyperloop ha annunciato di aver portato a termine la prima corsa con passeggeri del supersonico treno omonimo a levitazione, che promette di raggiungere e riuscire a superare la velocità di mille chilometri all’ora. "Negli ultimi anni, il team di Virgin Hyperloop ha lavorato per trasformare in realtà la sua tecnologia rivoluzionaria", ha dichiarato Richard Branson, fondatore dell’azienda. "Con il test di successo di oggi, abbiamo dimostrato che questo spirito di innovazione cambierà di fatto il modo in cui le persone di tutto il mondo vivono, lavorano e viaggiano negli anni a venire". Le prime persone al mondo a utilizzare questo rivoluzionario mezzo di trasporto sono state il Cto e cofondatore dell’impresa, Josh Giegel, e il capo della “passenger experience”, Sara Luchian.