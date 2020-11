Google Stadia, è iniziata la distribuzione del Family Sharing

Ogni promessa è debito e Google si sta impegnando per onorare quelli contratti negli scorsi mesi. Ad aprile il colosso di Mountain View aveva dichiarato che su Stadia, il suo servizio di cloud gaming, il Family Sharing sarebbe arrivato entro la fine del 2020. Nelle ultime ore alcuni utenti hanno notato la presenza della nuova opzione all’interno del proprio profilo e hanno condiviso la propria scoperta col resto della community dei videogiocatori. Per il momento sembra che Google abbia iniziato a distribuire la nuova funzione solo negli Stati Uniti, ma entro una settimana dovrebbe arrivare anche nel resto del mondo. Ma in cosa consiste di preciso il Family Sharing? Grazie a questa funzione un gruppo di utenti potrà ottenere una licenza digitale per condividere tra più account la copia del gioco acquistato, con tanto di salvataggi separati.