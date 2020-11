La prima auto volante è realtà, ecco il modello AirCar. VIDEO

Oltre all’azienda giapponese SkyDrive , anche la slovacca KleinVision sta muovendo dei passi decisivi verso un futuro in cui le automobili volanti non saranno più solo un frutto della fantasia. La sua AirCar, in sviluppo ormai da anni, ha superato con successo i primi voli di prova, svolti presso l’aeroporto di Piestany in Slovacchia. Il curioso ibrido tra un’automobile e un velivolo ha compiuto due decolli e due atterraggi senza alcun problema.

Le caratteristiche di AirCar

approfondimento

Auto volante, in Giappone il primo test drive. VIDEO

Nella sua configurazione terrestre la AirCar non è molto diversa lontana da una classica automobile, anche se dotata di un design piuttosto futuristico. L’unico elemento fuori posto è la grossa elica posta dietro l’abitacolo, che tradisce la sua natura di veicolo ibrido. Quando è in assetto di volo, la vettura sfoggia anche un paio di ali, di solito riposte all’interno della carrozzeria, ed estende il proprio alettone. All’interno dell’abitacolo è possibile trovare i controlli di un vero e proprio aereo, che consentono di effettuare tutte le manovre necessarie per portarla in volo. Il prototipo, giunto alla sua quinta iterazione, è in grado di trasformarsi in un aeroplano in soli tre minuti, pesa 1.100 kg e può trasportare un carico aggiuntivo di 200 kg.



I limiti dell’automobile volante

La natura ibrida di AirCar è al tempo stesso un vantaggio e un limite. Non essendo un’automobile vera e propria, non è pensata per i tragitti più lunghi. Il suo motore a benzina le consente di raggiungere i 200 chilometri orari e l’autonomia dichiarata è di 1.000 chilometri. Nemmeno in aria è perfetta: durante il volo di prova ha raggiunto solo i 500 metri di altezza. Secondo gli ingegneri che stanno lavorando al progetto non sarà necessario un particolare addestramento per guidare la AirCar, ma naturalmente la decisione finale su questo argomento spetterà alle autorità competenti dei vari Paesi in cui verrà commercializzata. Inoltre, per far volare la vettura è necessario percorrere un rettilineo sgombro e lungo almeno 300 metri: si tratta di una condizione che potrebbe limitarne l’utilizzo.