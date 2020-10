Antitrust italiana avvia istruttoria contro Google su pubblicità web

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato accerterà se il colosso di Mountain View ha violato l’articolo che vieta lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sui servizi di intermediazione per le inserzioni su internet. La segnalazione arriva da IAB, che rappresenta aziende di comunicazione e pubblicità attive in Italia

Il procedimento nasce da una segnalazione di IAB, Interactive Advertising Bureau Italia, associazione di categoria di imprese attive nel settore che rappresenta aziende di comunicazione e pubblicità attive in Italia. Secondo quanto contestato da IAB, Google avrebbe utilizzato una serie di pratiche scorrette finalizzate a escludere gli altri concorrenti dal mercato del display advertising. Pratiche che avrebbero avuto come effetto, si legge nella delibera dell’Agcm, quello di privare i clienti inserzionisti ed editori della possibilità di scegliere i propri interlocutori commerciali e le controparti contrattuali.

Le azioni contro Google

leggi anche

Usa, Dipartimento di Giustizia lancia azione antitrust contro Google

Google finisce dunque nuovamente nel mirino di un’antitrust. Nei giorni scorsi il Dipartimento di Giustizia americano ha avviato un'azione contro Mountain View, accusato di "soffocare la concorrenza a danno dei consumatori" e di essere un "monopolio". Google ha però respinto seccamente le accuse. “La gente - ha spiegato Kent Walker, chief legal officer del colosso californiano - sceglie di usare Google, non lo fa perché costretta o perché non trova alternative”. A settembre, in Italia, l'Agcm ha fatto partire sei istruttorie nei confronti di Google (per il servizio Google Drive), Apple (per il servizio iCloud) e Dropbox, per presunte pratiche commerciali scorrette, violazioni della Direttiva sui diritti dei consumatori e presunte clausole vessatorie incluse nelle condizioni contrattuali.