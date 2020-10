Controllare un impianto industriale a distanza? Ecco come

Sky TG24 nel nuovo centro Accenture di Milano dove vengono ideate e sviluppate soluzioni innovative per il mondo dell'industria. VIDEO

Dal visore, preso direttamente in prestito dal mondo dei videogiochi, all’intelligenza artificiale fino all’analisi dei big data. Sono alcune delle soluzioni che possono aiutare il mondo dell’industria a diventare più efficiente e ad adattarsi alla situazione che stiamo vivendo.

Il centro innovativo a Milano

Per capire come tecnologia e innovazione stanno cambiando il mondo delle grandi aziende, siamo entrati dentro il nuovo Industry X Innovation Center di Accenture a Milano. Uno spazio dove - a pieno regime - lavorano 200 persone. E dove vengono ideate, sviluppate e proposte alle aziende soluzioni innovative (guarda il video in alto).