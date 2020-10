Rapporto Auditel-Censis: nel 2019 3,5 milioni famiglie senza internet

In Italia nel 2019 quasi tre milioni e mezzo di famiglie non disponevano di collegamento ad internet. Tra i nuclei famigliari con almeno un occupato o uno studente il numero scende a 300mila. Questi sono solo alcuni dei dati emersi dal terzo rapporto Auditel-Censis “L’Italia post-lockdown: la nuova normalità digitale delle famiglie italiane”, presentato al Senato in data odierna, 19 ottobre. Il documento illustra come sono cambiate le dotazioni tecnologiche, le abitudini di fruizione e le relazioni familiari dopo il lockdown e sottolinea come nella Penisola il vero distanziamento sociale sia tra chi è dentro la comunità e chi è privo della capacità di spesa necessaria per acquisire beni divenuti essenziali tra cui, durante l'epidemia sanitaria, hanno acquistato peso tutti i device tecnologici.