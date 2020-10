Internet challenges, viaggio nel fenomeno Web che fa paura

Chiking game, Batmanning, Eyeballing. E ancora Planking, Blu Whale, Bird box challenge. Che si tratti di appendersi con i piedi a testa in giù, versarsi della vodka negli occhi, mettere la testa nel water o camminare bendati per strada, l’aspetto pericoloso delle mode e delle sfide che nascono sui social è la velocità strabiliante con cui dilagano nel Web, il loro spaventoso effetto contagio e il numero di persone, soprattutto giovanissimi, che riescono a coinvolgere in pochissimo tempo.

No allo show mediatico

“ll problema vero non sono tanto le mode in quanto tali perché si tratta molto spesso di personaggi strumentalizzati per creare viralità nel web” ci dice Maura Manca, psicoterapeuta e presidente dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza. “Quando si parla di suicidio, soprattutto in età evolutiva, si ricerca una sorta di sensazionalismo per fare uno show mediatico perché è una notizia che attira l’attenzione del pubblico”. “I ragazzi, come i bambini, sono attratti da queste creazioni del web per una curiosità insita nella crescita, per omologazione e, in alcuni casi, soprattutto quando si tratta di contenuti che fanno paura, per una sfida, un modo per dimostrare il proprio coraggio”.

Profili paralleli e soggetti “condizionabili”

“Man mano che cresce la diffusione social di queste ‘challenge’ - continua la Manca - aumenta anche il numero di profili paralleli, di post e di hashtag. Noi non sappiamo chi si nasconda dall’altra parte, non conosciamo le reali intenzioni di chi si cela dietro quello che è un gioco non gioco”. Ci possiamo trovare davanti ad adescatori che “vogliono catturare i minori e portarli nella loro rete, persone che manipolano la mente dei ragazzini facendo leva sulla curiosità adolescenziale, sulla loro influenzabilità e vulnerabilità”: in poche parole su soggetti condizionabili che rischiano "di trovarsi davanti a un burattinaio senza avere gli strumenti per riconoscerlo”. Ma il suicidio non è un raptus, è nella quasi totalità dei casi il risultato di un percorso “incidentato”, fatto di problemi pregressi e situazioni irrisolte.