Flipboard lancia nuovi analytic e strumenti di editing per le riviste

“Milioni di persone e di editori ogni giorno curano le loro riviste su Flipboard e da ora avranno a disposizione un luogo dove poter indagare più a fondo le metriche e le interazioni del proprio pubblico”.

Inizia così il comunicato ufficiale con cui Flipboard, piattaforma di curation per contenuti editoriali di vario tipo, su cui sono disponibili anche le notizie di Sky TG24, annuncia il lancio del nuovo servizio Curator Pro. Si tratta di una nuova suite di strumenti per l'editing e la gestione dei processi di cura delle riviste. Il nuovo pacchetto comprende anche una dashboard con gli analytic, che offre informazioni utili sui propri lettori come impression, tasso di apertura e tempo speso sul contenuto. "La community di Flipboard ha curato diverse tipologie di contenuti: editori, aziende e privati condividono articoli e video su milioni di argomenti nelle loro riviste Flipboard", ha dichiarato Troy Brant, vice president of engineer di Flipboard. "In passato, solo gli editori potevano vedere il traffico generato da Flipboard attraverso gli analytics del proprio sito, mentre il resto degli utenti aveva una visione limitata. Questo è il nostro primo passo per dare rilevanza al valore della riviste curate in modo attento e premuroso".