Rambo si unisce al roster di Mortal Kombat 11 Ultimate

Rambo, uno dei più noti personaggi dei film d’azione degli anni ’80, sarà uno dei personaggi giocabili di Mortal Kombat 11 Ultimate, in uscita su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S il 17 novembre. A dare la voce al lottatore sarà Sylvester Stallone, l’attore che l’ha interpretato in tutti i film della serie usciti finora. Dominic Cianciolo, story & voiceover director di NetherRealm Studios, spiega che giocare nei panni di Rambo sarà come fare un tuffo nel 1982. “L’aspetto del personaggio è stato ricreato nei minimi dettagli dai nostri team. Avere Sylvester Stallone che doppia uno dei suoi personaggi più iconici è la ciliegina sulla torta. Abbiamo lavorato sodo per fare in modo che ogni singola linea di dialogo fosse fedele al Rambo che i fan conoscono e amano”.