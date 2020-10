Pikmin 3 Deluxe e Hyrule Warriors nel Nintendo Treehouse di oggi

L’evento live, nel corso del quale sarà mostrato il gameplay dei due giochi in azione, andrà in onda sul sito ufficiale del colosso di Kyoto alle 19:00 (ore italiane) del 7 ottobre 2020

L’evento live andrà in onda sul sito ufficiale di Nintendo alle 19:00 (ore italiane) di oggi, 7 ottobre 2020, e sarà dedicato a Hyrule Warriors: L'Era Della Calamità e Pikmin 3 Deluxe. Come spesso accade in questo genere di eventi, il colosso di Kyoto mostrerà in anteprima il gameplay di entrambi i titoli per Nintendo Switch, particolarmente attesi dalla sua community.

Hyrule Warriors: L'Era Della Calamità

Hyrule Warriors: L'Era Della Calamità è un prequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild sviluppato in collaborazione con Koei Tecmo e Omega Force, e sarà disponibile dal 20 novembre 2020 per Nintendo Switch.

“Un secolo prima degli eventi di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il fato di Hyrule è in bilico. Guida le tue forze sul campo di battaglia e affronta la temibile calamità Ganon. La sopravvivenza del regno dipende da te...”, riporta la descrizione del titolo, che coinvolgerà i videogiocatori in combattimenti frenetici dove saranno chiamati a sconfiggere orde di nemici e ad affrontare mostri davvero formidabili.

Tre le novità, in Hyrule Warriors: L'Era Della Calamità sarà disponibile una modalità di gioco in co-op locale per due utenti. “Porta un amico con te sul campo di battaglia su un'unica console Nintendo Switch e affrontate la calamità Ganon insieme. Lottate fianco a fianco o dividetevi per coprire distanze maggiori, completare gli obiettivi o sconfiggere le forze del male”, precisano gli sviluppatori.

Pikmin 3 Deluxe: data di uscita e caratteristiche

Pikmin 3 Deluxe, invece, annunciato la scorsa estate, arriverà su Nintendo Switch il 30 ottobre 2020. Si tratta della riedizione del terzo episodio della serie di Shigeru Miyamoto.

“Atterra su un mondo ricco di avventure con Pikmin 3 Deluxe per Nintendo Switch!

Controlla una capace truppa di minuscole creature ed esplora un pianeta ostile sfruttando sapientemente un mix di azione e strategia. Vai a caccia di preziose risorse, risolvi rompicapi e affronta potenti creature usando le abilità uniche dei vari tipi di Pikmin mentre ti fai strada tra i variegati scenari del gioco. Ad aspettarti troverai un mondo ricco di sorprese!”, riporta la descrizione del titolo.