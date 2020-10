4/10

Come funziona? Una volta scaricata l’app si crea il proprio profilo, e ci si identifica attraverso lo SPID o la Carta di identità elettronica. Da quel momento in poi basterà inserire il proprio PIN o identificarsi con l’impronta digitale per accedere ai servizi di tutte le pubbliche amministrazioni presenti. Si possono ricevere notifiche dagli enti: il Comune di Milano, ad esempio, può comunicarci, attraverso l’App, che c’è la Tari in scadenza, o l’Aci che dobbiamo pagare il bollo. (Foto: IO Italia)