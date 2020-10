Android, disponibile l’update di ottobre: tutte le novità

Nelle ultime ore è iniziato il rilascio dell’aggiornamento di sicurezza di ottobre per Android. I primi dispositivi a ricevere l’update in modalità over-the-air sono stati quelli di Samsung. In particolare, le patch sono approdate prima su Galaxy A50, per poi fare il loro debutto anche su Galaxy S20/S20 Plus/S20 Ultra, Galaxy S10e/S10/S10 Plus, Galaxy Note 10/Note 10 Plus e Galaxy Note 20. Inoltre, anche i Google Pixel 2, 3, 3a, 4, 4a e rispettive versioni XL hanno ricevuto l’aggiornamento, che però si è limitato a correggere alcuni bug, senza introdurre grosse novità (l’unica eccezione sono delle migliorie esclusive degli smartphone di Google). Per Pixel 2 e Pixel 2 XL si tratta del penultimo update: il prossimo sarà a dicembre e riguarderà solo la sicurezza. Sugli altri device l’update arriverà nei prossimi giorni, sempre in modalità over-the-air. L’attesa dipende dal fatto che i produttori devono portare le novità relative all’aggiornamento all’interno delle loro interfacce utente personalizzate.