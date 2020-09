È arrivata l'app My Sky, per gestire in autonomia i propri servizi

Disponibile gratuitamente su smartphone e tablet, è utile per gestire in autonomia l’abbonamento Sky, per essere sempre al passo con i contenuti, richiedere assistenza e scoprire i vantaggi e i benefici che Sky riserva ai clienti fedeli da più tempo, grazie al programma Extra

È arrivata My Sky, la nuova app pratica ed efficiente che racchiude i servizi Sky. Una soluzione integrata, pensata e realizzata sulla base delle esigenze degli abbonati Sky. Disponibile gratuitamente su smartphone e tablet (iOS, con sistema operativo pari o superiore a 12.4, e Android, con sistema operativo pari o superiore a 5.0), è utile per gestire in autonomia l’abbonamento Sky, per essere sempre al passo con i contenuti, richiedere assistenza e scoprire i vantaggi e i benefici che Sky riserva ai clienti fedeli da più tempo, grazie al programma Extra.

La nuova app My Sky è stata creata per garantire un’esperienza ancora più semplice e intuitiva. È infatti sempre più facile navigare tra le varie sezioni. Basta scaricare l’app My Sky per visualizzare la Home e trovare un mosaico dinamico e personalizzato, che consente di avere immediatamente a disposizione ciò di cui si ha bisogno. Con la sezione Guida TV è possibile immergersi subito nella programmazione Sky ed essere al passo con tutti i contenuti della settimana, in onda e on demand, oltre a trovare le informazioni sui titoli preferiti. La nuova app permette inoltre di impostare un promemoria e consente di far partire una registrazione dal proprio smartphone, funzione essenziale per chi non vuole perdere nemmeno un secondo del programma preferito. In più, è possibile andare direttamente su Sky Go e iniziare a vedere subito il programma scelto.

Fondamentale per chi vuole gestire in autonomia il proprio abbonamento Sky e per verificare in ogni momento le fatture, è invece la sezione Fai da te che permette di avere anche un aggiornamento immediato sulle proprie attività. Una sezione in cui, non solo è possibile controllare e modificare il proprio abbonamento TV, ma anche sottoscrivere nuove offerte, come l’abbonamento a Sky Wifi, il servizio in vera fibra di Sky.

La sezione Assistenza permette di avere un aiuto veloce da parte di Sky: è infatti possibile richiedere supporto via chat o chiedere di essere ricontattati telefonicamente. L’App My Sky include anche la sezione Extra di Sky, dedicata a clienti Sky da almeno un anno che permette di scoprire vantaggi e iniziative personalizzate. È proprio grazie ad Extra che alcuni clienti Sky hanno potuto provare in anteprima l’app My Sky. Oltre 25.000 clienti hanno aderito al progetto e con entusiasmo hanno dato il proprio contributo per migliorare l’app che oggi è disponibile nell’App Store e in Google Play. Questa app è stata sviluppata con metodologia Agile, per la prima volta, con la collaborazione delle aree business, IT e designer dell’Agile Software Center di Sky.

L’app My Sky è il frutto di un’attenta ricerca che ha permesso la realizzazione di uno strumento nuovo creato per rispondere alle esigenze di chi vuole avere i servizi Sky APPortata di mano.

Da ottobre sarà on air la campagna di comunicazione, curata dall’agenzia creativa interna di Sky, dedicata alla nuova app My Sky che avrà come protagonista lo chef Alessandro Borghese. È prevista una pianificazione TV, digital e direct per tutto il mese di ottobre.