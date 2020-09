Usa 2020, il test di Facebook: utenti pagati per disattivare profilo

In vista delle elezioni presidenziali Usa del 3 novembre, Facebook ha deciso di fare un esperimento. Nelle prossime settimane chiederà a un gruppo di utenti di disattivare il proprio profilo in cambio di 120 dollari. Come spiega Nick Clegg, il vicepresidente del colosso di Menlo Park, l’obiettivo del test è “comprendere meglio l’impatto di Facebook e Instagram sugli atteggiamenti e i comportamenti politici chiave durante le elezioni negli Stati Uniti del 2020”. La ricerca fa parte di una strategia intrapresa dal social in seguito alle polemiche relative al suo ruolo nelle elezioni presidenziali del 2016. Nel “piano” di Facebook si inserisce anche la scelta di non pubblicare nuovi spot politici nella settimana precedente la chiamata alle urne.