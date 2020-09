Cassazione: inviare foto hard a minore su WhatsApp è violenza sessuale

In una sentenza depositata oggi, martedì 8 agosto, la Cassazione ha stabilito che è legittimo contestare il reato di violenza sessuale a chi invia foto hard su WhatsApp a un minorenne. Con questa decisione, la terza sezione penale ha respinto il ricorso della difesa di un 32enne, indagato per aver mandato una serie di messaggi “allusivi e sessualmente espliciti” a una ragazza minorenne sull’app di messaggistica istantanea. L’uomo avrebbe anche inviato una foto hard, accompagnata dalla richiesta di ricevere dalla giovane uno scatto analogo, “sotto la minaccia di pubblicare la chat” su un altro social e pagine hot.

La posizione della difesa

In seguito alla decisione del tribunale del Riesame di Milano di confermare la custodia in carcere disposta dal gip per l’indagato, la difesa si era rivolta alla Suprema Corte sostenendo che, nel caso in esame, non fosse contestabile il reato di violenza sessuale, ma, al limite, quello di adescamento di minore. Il difensore sosteneva che “in assenza di incontri con la persona offesa” sarebbe difettato “l’atto sessuale” e che andasse escluso anche il “child grooming”, ossia “la pratica di adescamento di un soggetto minorenne in Internet, tramite tecniche psicologiche volte a superarne le resistenze e ottenerne la fiducia per abusarne sessualmente”. Per la difesa, la condotta tenuta dall’indagato non aveva intaccato la sfera sessuale della minore per l’assenza di una qualsivoglia richiesta di un rapporto di questo tipo.