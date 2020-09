Un pieghevole che assomiglia a quello presentato lo scorso anno ma che in realtà è tutto nuovo, fuori e dentro. Dopo aver introdotto lo scorso anno il Galaxy Fold e all’inizio di quest’anno il Galaxy Z Flip Samsung aggiorna la propria linea di smartphone pieghevoli introducendo il Samsung Galaxy Z Fold2 5G, con lo slogan “Cambia forma al futuro". Si tratta di uno smartphone pieghevole con due schermi completamente rinnovati, una tecnologia di apertura e chiusura innovativa e tante personalizzazioni del software che lo rendono un telefono davvero interessante, soprattutto nella fase storica in cui ci troviamo, in cui lo smartphone e le nuove tecnologie ci aiutano a rimanere connessi con il mondo e a lavorare come se ci trovassimo in ufficio. Lo scorso anno nella nostra prova avevamo trovato il telefono comodo e innovativo ma con i suoi quasi 300 grammi di peso l’avevamo trovato un po’ pesante da trasportare, soprattutto in tasca: non appena avremo la possibilità di provarlo per qualche settimana vi daremo un giudizio più completo.

Il doppio schermo e la tecnologia di apertura

Il Galaxy Z Fold2 5G ha un display interno esteso da 7,6 pollici, più grande dunque del suo predecessore che aveva uno schermo da 7,3 pollici. I bordi sono più sottili di oltre il 20 per cento e lo schermo (ribattezzato “infinity-o display”) è “interrotto” solo dal piccolo obiettivo della telecamera frontale. La vera rivoluzione riguarda però il display esterno, che – anche nella nostra prova – avevamo utilizzato spesso soprattutto in mobilità, sui mezzi pubblici, quando eravamo impossibilitati a utilizzare lo smartphone da aperto: ebbene, ora è stato esteso a quasi tutta la scocca: 6,2 i pollici anziché 4,6 del modello precedente. A livello fisico Samsung ha annunciato di avere ancora migliorato il meccanismo di apertura e chiusura del telefono: adesso grazie a un sistema di cerniere a scomparsa è più flessibile ma anche più morbido e ha la capacità di rimanere aperto senza richiudersi; quando è chiuso il telefono invece è “assicurato” da una chiusura magnetica. All’interno del meccanismo di apertura e chiusura vi è una funzionalità che elimina la sporcizia. Tra le altre caratteristiche hardware da tenere in considerazione il display principale (di tipo QXGA+ Dynamic Amoled Infinity Flex) che supporta un aggiornamento dinamico fino a 120Hz e degli altoparlanti “high-dinamic dual speaker” che – promette Samsung – offrono l’audio migliore mai ascoltato su uno smartphone.