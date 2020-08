Nba 2k21, confermata la modalità carriera. Le altre novità

Nba 2k21 uscirà il 4 settembre per Playstation 4 e Xbox One. Dopo il primo gameplay, la casa madre ha anche annunciato tutte le modalità (e le novità) che saranno disponibili, confermando anche “La mia carriera”, una delle più apprezzate dai videogiocatori. Nba 2k21 approderà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X con un'edizione next-gen realizzata da zero per le nuove console. Sono quindi quattro le versioni del gioco che è possibile acquistare. Quella standard e la Mamba Forever Edition, in tributo a Kobe Bryant, entrambe prodotte sia per le nuove che per le vecchie piattaforme.

La mia carriera

“La mia carriera”, come annunciato da 2k, torna anche con il nuovo videogame. “Questa modalità – spiegano gli sviluppatori – è apprezzata ogni anno da milioni di giocatori di tutto il mondo, offre un'esperienza cestistica personale di stampo cinematografico, in cui costruirete Il vostro giocatore e lo porterete all'apice della sua carriera in campo e fuori”. La storia di quest'anno è quella di Junior – si legge sul comunicato - “figlio di un amato giocatore”. Per renderla più realistica ci saranno “10 college su licenza tra cui scegliere: Michigan State, UConn, Florida, Gonzaga, Syracuse, Texas Tech, Oklahoma, UCLA, Villanova University e West Virginia”. Come detto il taglio sarà quello del grande schermo e, infatti, compariranno anche personaggi molto noti al pubblico. “Ovviamente arrivare al draft non è il traguardo finale – prosegue la nota - ma solo l'inizio del viaggio. Dovrete fare le scelte giuste, gestire le interviste con le squadre, dimostrare di essere bravi nel Combine Nba e migliorare le vostre quotazioni al draft per avere migliori probabilità di successo”.

Giocare sulla spiaggia

È stata svelata anche la 2K Beach, nuova location del “Quartiere” in cui si potranno disputare partite di streetball 3 contro 3 oppure gare Pro-Am 5 contro 5. dove ci sarà anche l’Nba store e verranno organizzati alcuni eventi. Si tratta di un suggestivo scenario con campi da basket e moderne strutture a ridosso dell’oceano. In Nba 2k21 torneranno a disposizione anche tutti i dodici team della Wnba – la lega femminile – con la modalità Gioca ora e Stagione.