Asus lancia Zenfone 7 e 7 Pro, gli smartphone con super batteria

Asus ha presentato ufficialmente Zenfone 7 e Zenfone 7 pro, che arriveranno sul mercato europeo e italiano a inizio settembre. Solo in quei giorni sarà svelato il costo dei nuovi dispositivi, già da oggi disponibili in Taiwan - come sostiene The Verge - a un prezzo di circa 750 dollari per il modello base e circa 950 per il Pro; si parlerebbe di poco più di 600 e 800 euro stando al cambio attuale ma ancora non ci sono notizie ufficiali in merito. Poiché le ultime indiscrezioni sul prezzo europeo riportavano cifre più basse, non resta che attendere la comunicazione di Asus.