Attacco hacker contro account Twitter, truffa per rubare bitcoin

Gli account Twitter di Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Joe Biden e Mike Bloomberg sarebbero stati hackerati per promuovere una truffa legata ai bitcoin

Massiccio attacco hacker contro Twitter. Ad ufficializzarlo è lo stesso social network, che spiega come il monitoraggio della vicenda sia ancora in corso.

Gli account Twitter di Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Barack Obama, Joe Biden, Mike Bloomberg e Kanye West sono stati hackerati per promuovere una truffa legata ai bitcoin. Secondo quanto riportato dai media americani, dagli account dei big della Silicon Valley sono stati diffusi tweet che promettevano di raddoppiare l'ammontare dei pagamenti in bitcoin inviati ai loro indirizzi. L'account di Musk ha diffuso più volte il suo presunto indirizzo per la moneta elettronica, promettendo di raddoppiare la cifra ricevuta. La motivazione scritta nel tweet era "mi sento generoso a causa del coronavirus".