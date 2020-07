Google Pixel Buds sbarcano in Italia: prezzo e caratteristiche

Presentati da Google lo scorso ottobre, in occasione dell’evento hardware di New York, i nuovi auricolari Google Pixel Buds sono sbarcati anche in Italia. Sono disponibili dal 13 luglio sullo store ufficiale del colosso di Mountain View nella colorazione bianca al prezzo di 199 euro. Le nuove cuffiette wireless sono pensate per offrire la massima comodità a chi le indossa. Risultato raggiunto grazie alla leggerezza e alle dimensioni ridotte, entrambe caratteristiche che permettono agli auricolari di adattarsi perfettamente all’orecchio.

“I Google Pixel Buds sono stati progettati per assicurarti il massimo comfort grazie alla scansione di migliaia di orecchie. Potrai così contare su una conformazione salda e personalizzata e su un foro ambientale che ti impedisce di isolarti dal resto del mondo”, spiegano gli sviluppatori sulla pagina ufficiale dei Google Pixel Buds. Ecco nel dettaglio tutte le caratteristiche dei nuovi auricolari targati Goole, in grado di effettuare traduzioni in tempo reale con la modalità conversazione grazie all’Intelligenza artificiale integrata al loro interno.

Google Pixel Buds: tutte le caratteristiche

Big G ha puntato sul design nella realizzazione delle nuove cuffie, senza rinunciare alla qualità. Le nuove cuffie, infatti, vantano una qualità audio migliorata rispetto alle versioni precedenti, grazie anche alla nuova funzione “suono adattivo”, che regola automaticamente il livello del suono a seconda dei rumori di sottofondo. Sono inoltre dotate di due microfoni per ogni auricolare: sfruttando la presenza di un accelerometro le cuffie riescono a captare la voce di chi le indossa anche in presenza di disturbi, riuscendo a garantire un'ottima qualità.

Inoltre, gli auricolari Google Pixel Buds, resistenti all’acqua e al sudore, grazie all’Intelligenza artificiale offrono funzioni di ultima generazione. Sono, per esempio, in grado di tradurre in tempo reale. “Era importante rendere la conversazione il più naturale possibile anche con l'uso del telefono così abbiamo deciso di creare l'interfaccia utente a schermo diviso per mostrare esattamente ciò che veniva detto e traducendolo in tempo reale sullo schermo con la modalità conversazione”, spiega Google.