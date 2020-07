Death Stranding, il preload su PC ora disponibile

A un giorno dal lancio il titolo è già primo nella classifica globale di Steam, davanti a Sea of Thieves e Valve Index VR Kit. Fuori dal podio Tropico 6 e F1 2020, l’edizione del videogame ufficiale del campionato mondiale di Formula 1 , disponibile dal 10 luglio per PlayStation 4, Xbox One, PC Windows e, per la prima volta, su Google Stadia

La versione per PC di Death Stranding, che arriverà sugli scaffali dei negozi specializzati il 14 luglio, come promesso dalla software house sviluppatrice Kojima Productions, è disponibile dal 12 luglio per il preload sia su Steam che Epic Games Store.

A un giorno dal lancio il titolo è già primo nella classifica globale di Steam, piazzandosi davanti a Sea of Thieves e Valve Index VR Kit. Fuori dal podio Tropico 6 e F1 2020, l’edizione del videogame ufficiale del campionato mondiale di Formula 1, disponibile dal 10 luglio per PlayStation 4, Xbox One, PC Windows e, per la prima volta, su Google Stadia.

Ecco la classifica dei giochi più venduti su Steam a livello globale, in cui al momento domina il titolo di Kojima Productions, già disponibile da diverso tempo su PlayStation 4.

• Death Stranding

• Sea of Thieves

• Valve Index VR Kit

• Tropico 6

• F1 2020

• Satisfactory

• PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

• Half-Life: Alyx

• Horizon Zero Dawn Complete Edition

• Shadow Warrior 2

Death Stranding: di cosa si tratta

Inizialmente programmato per il 2 giugno, il lancio versione PC di Death Stranding, causa coronavirus, è stato rinviato al 14 luglio.

“Dal leggendario autore Hideo Kojima, ecco la nuovissima esperienza di gioco che sfida ogni definizione di genere. Sam Bridges deve affrontare un mondo completamente trasformato dal Death Stranding. Trasportando i frammenti disconnessi del nostro futuro, deve partire per un viaggio per ricostruire, passo dopo passo, il mondo andato in frantumi. Con la partecipazione di Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux e Lindsay Wagner”, riporta la descrizione ufficiale del titolo, nella quale sono elencate tutte le funzionalità aggiuntive per PC, tra cui anche dei contenuti della serie Half-Life di Valve Corporation: frame rate elevato, modalità foto e supporto monitor ultra-ride.

La versione per PC di Death Stranding include anche la colonna sonora digitale DEATH STRANDING Official Score Expanded Edition di Ludvig Forssell (che comprende 10 tracce bonus mai rilasciate prima), il Libro digitale “Selections From ‘The Art of DEATH STRANDING’” (editore Titan Books) e diversi altri contenuti esclusivi tra cui gli occhiali da sole Ludens Mask e l’esoscheletro potenza gold e silver.