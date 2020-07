Honor, svelati i nuovi smartphone Honor X10 Max e 30 Lite

Honor 30 Lite sarà disponibile in Cina a partire da mercoledì 8 luglio, in quattro varianti cromatiche Magic Night Black, Wizard of Oz, Summer Rainbow, e Magic Mirror Silver al prezzo di partenza di 1.699 yuan, che corrisponde all’incirca a 212 euro. X10 Max ha un prezzo di partenza di 1.899 yuan, pari a circa 238 euro

Dopo aver alzato il sipario sui nuovi smartphone Play 4 e 4 Pro, Honor ha presentato al grande pubblico due nuovi dispositivi: Honor 30 Youth Edition e Honor X10 Max, entrambi con supporto alle reti 5G.

Il primo va ad arricchire la linea omonima che comprende Honor 30, Honor 30 Pro e la versione Plus e debutterà sul mercato occidentale come Honor 30 lite. Il secondo, invece, come suggerisce il nome scelto dall’azienda vanta uno schermo enorme, ma un prezzo super competitivo. È disponibile in Cina, in tre colori, Black, Blue e Silver, a partire da 1.899 yuan, pari a circa 238 euro. Honor 30 Youth Edition, invece, sarà acquistabile in Cina a partire da mercoledì 8 luglio, in quattro varianti cromatiche Magic Night Black, Wizard of Oz, Summer Rainbow, e Magic Mirror Silver e in tre diverse versioni, al prezzo di partenza di 1.699 yuan, che corrisponde all’incirca a 212 euro. Ecco nel dettaglio tutte le caratteristiche dei due nuovi smartphone.

Honor X10 Max: specifiche tecniche

Con schermo LCD da 7,09 pollici, Honor X10 Max pesa soli 227 grammi e ha come sistema operativo Android 10 con personalizzazione Magic UI 3.1 (senza applicazioni Google). Si basa sul processore SoC Dimensity 800 di MediaTek e offre fino a 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Quanto al comparto fotografico, monta una doppia camera posteriore con sensore principale da 48 megapixel, abbinato a una lente di profondità da 2 megapixel. La camera per i selfie, invece, è da 8 megapixel.

Completa l’offerta una prestante batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 22,5W.

Honor 30 lite: tutte le caratteristiche

Honor 30 lite, invece, monta uno schermo da AMOLED da 6,5 pollici, si basa sullo stesso processore del nuovo X10 Max (SoC MediaTek Dimensity 800) e ha come sistema operativo Android 10 con personalizzazione MagicUI 3.1.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, monta una camera anteriore da 16 megapixel e una tripla camera posteriore con flash Led, composta da un sensore principale da 48 megapixel, affiancato da due lenti rispettivamente da 8 e da 2 megapixel.

Quando alla batteria, ne monta una da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 22,5W.

Sarà disponibile in Cina in tre versioni: una da 6 GB di RAM abbinati a 64 GB di storage, al prezzo di 1.699 yuan (212 euro), quella da 6 e 128 GB che costerà 1.899 yuan (238 euro), e infine quella da 8 e 128 GB sarà venduta per 2.199 yuan (275 euro).