MagicWatch 2, da Honor l'orologio per uno stile di vita sano

Abbiamo provato per un mese il nuovo smartwatch della casa cinese “costola” di Huawei. Tante funzioni per l’allenamento e il benessere, ottima la durata della batteria

Con lo slogan “Innovazione intelligente” Honor ha presentato MagicWatch 2, il suo nuovo smartwatch: si tratta di un orologio caratterizzato da una batteria di lunga durata, altamente personalizzabile e con tante funzioni di monitoraggio della salute e del benessere fisico. Viene distribuito in due tagli (con cassa da 46 o da 42 millimetri) e con diversi tipi di cinturini. Uno smartwatch che entra a far parte dell’ecosistema Honor: “Non facciamo solo smartphone - ci spiegano i rappresentanti italiani della casa cinese - ma anche ufficio intelligente, casa intelligente, intrattenimento e benessere”.

Le funzioni sportive



Honor MagicWatch 2 supporta 15 modalità di allenamento orientate all’obiettivo, tra cui 8 sport all’aperto e 7 al chiuso. Tra questi i più interessanti sono arrampicata, triathlon, nuoto in piscina (perché lo smartwatch è subacqueo fino a 50 metri) mentre particolarmente utili sono le 13 modalità di corsa assistita con guida vocale integrata. Lo smartwatch è anche dotato, ci spiegano, “di un pace-setter virtuale, con strumenti attivabili in tempo reale per migliorare l’allenamento secondo i propri ritmi”. Molto utile anche la possibilità di controllare i battiti sott’acqua così come l’altimetro, il barometro e la bussola e il Gps.

Le funzioni legate al benessere



Tante anche le funzioni legate al “wellbeing”: Honor utilizza tecnologie Huawei in grado di monitorare e dare consigli sulla salute in tempo reale. Tra questi c’è il monitoraggio del sonno, in grado di diagnosticare sei tipi comuni di disturbo del sonno e fornire consigli. C’è il sensore in grado di monitorare il livello di stress in situazioni di tensione, con lo smartwatch che di conseguenza consiglia gli esercizi di respirazione per ottenere relax. Ancora, grazie alla tecnologia TruSeen MagicWatch 2 controlla il battito cardiaco 24 ore su 24 inviando una segnalazione nel caso in cui superasse i livelli normali. Tutti i dati di salute si sincronizzano con lo smartphone tramite l’app Huawei Health.

Le altre funzioni



L’orologio permette di effettuare e ricevere chiamate se connesso al Bluetooth del telefono, sia collegando delle cuffie senza filo sia con l’altoparlante interno e il microfono incorporati. Inoltre, è in grado di replicare le notifiche che arrivano sul telefono, dai messaggi (anche Whatsapp) alle mail, dal calendario a quelle specifiche delle applicazioni. Honor MagicWatch 2 ha un touchscreen Amoled da 1,39 pollici con un chipset Kirin A1, è realizzato in acciaio inossidabile 361L e lo schermo (dove i quadranti sono personalizzabili) ha una risoluzione di 454x454 a 326 PPI nella versione da 46 millimetri e una risoluzione di 390x390 a 326 PPI nella versione da 42 millimetri..

La nostra prova, disponibilità e prezzi



Durante la nostra prova, durata oltre due mesi, abbiamo potuto constatare come i materiali siano di buona qualità, così come è buona la luminosità del display sempre acceso, anche sotto la luce diretta del sole. Abbiamo apprezzato molto la durata della batteria mentre abbiamo riscontrato una visualizzazione non ottimale delle notifiche dei messaggi (non si vedono le emoticons né le foto) e l’impossibilità di interagire con esse. Inoltre, nella nostra prova non siamo riusciti a connettere l’orologio con uno smartphone Google Pixel causa incompatibilità dell’app Huawei Health (mentre non abbiamo avuto problemi né su smartphone Honor né Huawei, ovviamente). Honor MagicWatch 2 nella versione da 46 millimetri è disponibile nel colori nero “charcoal black” a 179,99 euro e nel colore marrone “flax brown” a 199,99 euro. Honor MagicWatch 2 nella versione da 42 millimetri è disponibile nel colore nero “charcoal black” a 169,99 euro e nel colore oro “sakura gold” a 209,99 euro.

PRO

Ottima durata della batteria

Prezzo e funzioni sportive

CONTRO