Lo storico commodore VIC-20 torna nella nuova edizione THEVIC20

Buone notizie per i nostalgici. Dopo il ritorno di commodore 64 prodotto da Retro Games in una nuova versione “mini“, sta per tornare anche lo storico Vic 20, quasi 40 anni dopo il suo debutto sul mercato. Lanciato nel 1981 è stato il primo computer al mondo ad aver raggiunto quota 1 milione di unità distribuite a livello internazionale.

THEVIC20, sviluppato da Retro Games Ltd, avrà le stesse dimensioni dell’originale, con una riproduzione fedele del design sia dell’iconica tastiera, che del joystick.

La riedizione dello storico Vic 20, che è una variante del THEC64, debutterà nei negozi di elettronica il 23 ottobre 2020.

L’annuncio di Retro Games

"Siamo davvero entusiasti di lavorare ancora una volta con Koch Media per offrire nuovi giochi retrò tra i più amati di sempre su due dei più iconici computer domestici di tutti i tempi che si fondono in quest'ultima incarnazione della gamma THEC64, questa volta con la tastiera completamente funzionante e in classico stile VIC-20 ", ha dichiarato Paul Andrews, Managing Director di Retro Games.

A differenza del suo storico predecessore, THEVIC20 è dotato di quattro porte USB e di una presa HDMI, per collegarlo alle televisioni di ultima generazione.

Il nuovo dispositivo, inoltre, comprende tre modalità: avvio direttamente in VIC-20 BASIC originale, C64 BASIC o Games Carousel, tramite la quale è possibile giocare a uno dei titoli pre-caricati disponibili.

64 giochi preinstallati

Da Arcadia a Frog Chase passando da Bewitched, Laser Zone, Martians, Mega Vault, Starquest, Snake fino a Tank Battle e Zor, sono diversi i titoli preinstallati su THEVIC20, tra i quali rientrano anche alcune nuove aggiunte, quali Metagalactic Llamas, Subspace Striker, Mega Vault e Gridrunner, ma anche lo sparatutto Galencia e Planet of Death.

"Con THEVIC20, potrai rivivere i giorni di gloria dei veri giochi da tastiera! Puoi persino caricare e salvare i tuoi giochi VIC-20 e C64 tramite un'unità USB in flash e accedere a titoli multi-disco", spiegano Retro Games Ltd. e Koch Media.