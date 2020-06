Unieuro, parte il Bastard Black Friday: ecco le offerte

Da oggi, 26 giugno, inizia ufficialmente il Bastard Black Friday, Summer Edition di Unieuro, l’edizione estiva del classico Venerdì Nero.

L’iniziativa lanciata per incentivare i consumatori all’acquisto al termine del lockdown durerà fino al prossimo 8 luglio. Per due settimane è possibile trovare nei negozi della catena e sul suo sito ufficiale tante offerte sull’elettronica di consumo. Tra gli articoli scontati, visibili in una sezione dedicata pubblicata sul sito ufficiale, ci sono diversi smartphone, smartwatch, ma anche televisori, console e piccoli e grandi elettrodomestici. Ecco alcune delle offerte proposte da Unieuro per il Bastard Black Friday.

Gli smartphone in offerta

Samsung Galaxy A30s è disponibile nella colorazione Black a 199,90, con sconto del 23% sul prezzo di listino. Tra gli smartphone del colosso sudcoreano in promozione ci sono anche il Galaxy A51 nella versione con 4 GB di Ram e 128 GB di memoria interna, in offerta a 259,90 euro (con sconto del 31%) e il Galaxy A30s nella variante White in promozione a 199,90 euro, con sconto del 23% sul prezzo di listino.

Un’altra offerta interessante riguarda Xiaomi Redmi Note 8 Pro, nella versione con 6 GB di Ram e 128 GB di storage interno, attualmente acquistabile a 219 euro (-26% sul prezzo di listino di 299 euro).

Per quanto riguarda gli smartphone Apple, il Bastard Black Friday di Unieuro propone l’iPhone 11, nelle varianti bianco, verde e rossa, a 799 euro, con uno sconto del 10% sul prezzo di listino.

Le offerte su smartwatch e videogiochi

Quanto agli smartwatch, gli utenti possono approfittare di uno sconto del 50% sul prezzo di Huawei Watch GT, disponibile a 99,99 euro anziché 199,90.

È in offerta anche il Samsung Galaxy watch SM-R800, disponibile al prezzo di 199,90 euro con uno scontro del 35%.

Unieuro propone offerte interessanti anche per gli smartwatch di marchio Apple. Apple Watch Series 3 con schermo da 38mm può essere acquistato a 199,90 euro con uno scontro del 16% sul prezzo di listino (239,00 euro).

Per gli appassionati di videogiochi,

Bastard Black Friday di Unieuro propone la console Nintendo Switch nella versione Nero, Blu e Rosso in offerta a 339,99 euro, con sconto del 12% sul prezzo di listino (389,98 euro). È in promozione anche Fifa 20 per PS4, disponibile a 19,99 euro, rispetto ai 69,99 euro di listino (con sconto del 71%).