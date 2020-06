Call of Duty: Mobile ha superato quota 250 milioni di download

Un traguardo importante raggiunto in poco più di otto mesi dal suo debutto sul mercato di settore e quindi in meno tempo rispetto al Battle Royale più popolare degli ultimi tempi, Fortnite di Epic Games

Un traguardo importante raggiunto più velocemente del Battle Royale più popolare degli ultimi tempi, Fortnite di Epic Games, e di PUBG Mobile di Tencent, che nello stesso periodo di tempo aveva registrato rispettivamente 78 milioni e 236 milioni di download. La notizia arriva da Sensor Tower, una piattaforma leader nell’analisi delle informazioni di mercato e negli approfondimenti legati all'economia globale delle applicazioni.

18% dei download da Stati Uniti

I dati confermano il grande successo del titolo, disponibile gratuitamente dal primo ottobre 2019 per i dispositivi iOS e Android. Il 18% dei download arrivano dagli Stati Uniti, dove è stato scaricato quasi 45 milioni di volte. Il secondo gradino e terzo gradino del podio nella classifica dei Paesi in cui ha raccolto maggior consenso spettano rispettivamente all’India e al Brasile.

Sviluppato dallo studio TiMi di Tencent e progettato esclusivamente per i dispositivi mobili, Call of Duty: Mobile offre diverse modalità di gioco, tra le quali Prima Linea, Tutti contro tutti e Cerca e distruggi, e varie mappe multiplayer come Crash, Hijacked e Nuketown, deathmatch in team 5 contro 5 e persino la modalità zombie e quella del duello tra cecchini.

Call of Duty: mobile, quasi 327 milioni di dollari di ricavi in otto mesi

Quanto ai ricavi, fino ad oggi la versione per dispositivi mobili di Call of Duty ha “fruttato” ad Activision quasi 327 milioni di dollari, pari al totale delle spese effettuate sul titolo dai giocatori di tutto il mondo. Questa cifra, come riporta la fonte, rappresenta il 78% in più di quanto garantito da PUGB Mobile durante gli scorsi otto mesi, e circa l'83% in più di ciò che è stato speso sulla versione iOS di Fortnite negli otto mesi successivi al suo lancio.